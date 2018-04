Julia Fernández responde enfurecida a polémica por calendario sexista de Watts

Hace algunos días comenzó a viralizarse imágenes de un calendario lanzado por la marca Watts en 2017 para sus clientes industriales, el cual era protagonizado por Julia Fernández y Aylen Milla.

En él se veía a las dos chicas reality vestidas sensuales posando provocativamente junto a los productos de la marca.

Las fotos y el video del making off de la publicaci√≥n despertaron la molestia del p√ļblico, quienes a trav√©s de las redes sociales calificaron la producci√≥n de sexista y mis√≥gino.

“No hay m√°s palabras que: REPUDIO, VERG√úENZA y RABIA.

2018 se√Īoras y se√Īores y esto a√ļn sigue pasando. Objetivizarnos para captar la atenci√≥n, sexualizarnos para vender comida, reducirnos a un cuerpo como √ļnica propuesta de valor, violentarnos como g√©nero al ser usadas como adorno p√ļblico”, escribieron en Instagram desde el movimiento La Rebeli√≥n del Cuerpo, dirigido por Nerea de Ugarte.

“¬ŅEs esto lo que quieren para las ni√Īas de Chile? ¬ŅEs esto lo que quieren las mujeres para comprar un tarro de crema o lo que sea que intentan vender? Por que ni siquiera importa lo que est√©n vendiendo lo √ļnico que importa aqu√≠ es que son c√≥mplices de una CAMPA√ĎA ALTA EN VIOLENCIA SIMB√ďLICA que esperamos BAJEN AHORA YA POR RESPETO A LAS MUJERES DE CHILE QUE NOS CONSIDERAMOS MUCHO M√ĀS QUE UN CUERPO Y LUCHAMOS PORQUE NUESTRAS NI√ĎAS NO CREZCAN CON ESTA PUBLICIDAD DE MIERDA!! #basta #watts #violencia”, finalizaron.

(Pincha en la flecha para ver las im√°genes)

Una publicación compartida por La Rebelión del Cuerpo (@larebeliondelcuerpo) el Abr 3, 2018 at 10:30 PDT

En El Mostrador la directora de Asociaci√≥n de Consumidores Sustentables de Chile, Carola Moya, asegur√≥ por su parte que “es preocupante que al a√Īo 2018, Watts siga creyendo que hipersexualizar a las mujeres y cosificarlas en una publicidad, como parte de un regalo corporativo, sea una buena idea‚ÄĚ.

Seg√ļn inform√≥ El D√≠namo, tras toda la pol√©mica la empresa opt√≥ por bajar el video y eliminar las im√°genes. Watts, en tanto, inform√≥ m√°s tarde que ‚Äúhab√≠a decidido, a fines del a√Īo pasado, terminar con este tradicional calendario destinado al p√ļblico de clientes industriales, ya que estimaron que se hab√≠a cumplido su ciclo y, por ende, cambiar su l√≠nea editorial m√°s acorde a los tiempos actuales‚ÄĚ.

Tras darse a conocer la decisión, la modelo Julia Fernández se mostró muy molesta, especialmente con quienes protestaron por la sesión de fotos.

“Est√°n locas… ¬Ņy para vender ropa? ¬ŅY para vender lenceria?… Es mi cuerpo y yo hago con √©l lo que me d√© la gana”, escribi√≥ en sus Stories de Instagram.

“Me encanta ser sensual, me encanta sacar fotos as√≠… en EUA las galer√≠as de arte son con fotos de desnudos considerados arte… Ustedes todas son unos unas envidiosas”, agreg√≥.

La modelo brasile√Īa cuestion√≥ a las mujeres por no compartir la alegr√≠a de otras cong√©neres y protestar por ello. “Cambien de pa√≠s… vayan a vivir a Corea o alg√ļn lugar que tenga dictadura… El cuerpo es m√≠o y yo quiero hacer lo que me de la gana con √©l”, prosigui√≥.

“Como en todo el resto del mundo… yo soy mujer, yo soy independiente, yo lucho por la libertad… y me aparecen mujeres hablando que lo que hago es feo… aah, por favor”, dijo y agreg√≥: “Sin contar que con la plata de este trabajo honesto logr√© pagar la cl√≠nica para mi ex pareja… as√≠ que no vengan de moralistas”.

“Tanta gente necesitando comida y ropa, los viejitos necesitando atenci√≥n… hagan algo cosa m√°s productiva que ser mujeres juzgando mujeres”, replic√≥. “Yo quiero hacer el calendario… ustedes tienen que defender mujeres que hacen cosas que no quieren hacer… y no juzgar mujeres que est√°n haciendo lo que aman. Somos modelos y trabajamos con el cuerpo. Soy libre e independiente, quiero hacer lo me d√© la gana con mi cuerpo sin ser juzgada. Ustedes son todas machistas”, finaliz√≥.