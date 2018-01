El año 2017 no fue muy bueno para varios rostros de televisión, quienes se vieron enfrentados a despidos y a complejos estados de salud.

Sin embargo, muchos han comenzado con el pie derecho este 2018, anunciando nuevos proyectos y cambios importantes en sus vidas.

Este es el caso del periodista Ignacio Gutiérrez, quien comenzó a dejar atrás el mal año que vivió tras su compleja salida de Chilevisión y hoy con nueva casa televisiva y en lo personal más feliz que nunca, reveló una importante noticia.

El comunicador encontró al amor de su vida y tomó una relevante decisión: contraerá el Acuerdo de Unión Civil (AUC).

Así lo anunció la mañana de este viernes en Muy Buenos Días, donde además reveló qué lo motivó a dar este importante paso que concretará este año.

“Antes pensaba que el matrimonio no era para mí, pero hay hechos que a uno le pasan que hace que uno cambie, hay hechos que a mí me pasaron y ahora digo el matrimonio sí es para mí”, comenzó contando a sus compañeros de matinal.

Luego confesó la situación que lo motivó a él y su pareja para contraer el AUC.

“Me tocó ir con mi pareja a la clínica por un tema estomacal normal, ahí me entregan dos papeles. Me dicen este papel es el pagaré y este es el consentimiento de salud, tú estás apto para pagar, pero tú no tienes nada que ver con el tema de la salud de tu pareja así que no puedes entrar y no puedes tomar decisiones”, señaló.

Tras esto, contó que conversó con su pareja y decidieron formalizar, pensando también en que si algún día le ocurre algo a él, no tiene familiares cerca que puedan ayudarlos en instancias así.

Tras la confesión no quiso entrar en mayores detalles, pero sí señaló que quizás una vez que concreten el vínculo hablará más del tema.