Macarena Tondreau confesó que fue acosada sexualmente por un productor de televisión

Martes 26 diciembre de 2017 | Publicado a las 15:51

Tras el caso del productor hollywoodense Harvey Weinstein, mujeres de todo el mundo decidieron alzar la voz y contar sus propias historias de acoso y abuso sexual.

En nuestro país no han sido pocas las denuncias realizadas a través de redes sociales o medios de comunicación. De hecho, la última en hacerlo fue la panelista de Muy buenos días, Macarena Tondreau.

En el matinal, y mientras se discutía una denuncia realizada por la actriz Cristina Tocco, la periodista señaló que ella misma había sido víctima de acoso por parte de un productor de televisión.

“Yo fui víctima de acoso en televisión. Nunca di el nombre y no lo voy a dar. Y también hay otras personas de televisión que estuvieron presentes, o supieron, y nadie hizo nada”, señaló.

“Estuve muchos años culpándome a mí de la situación, porque era más chica y no supe reaccionar, y hoy en día porque siento que no vale la pena, honestamente. O porque no soy lo suficientemente valiente como para hacerlo. Y soy súper honesta, porque todavía me afecta, porque fue durante un tiempo. No fue una vez”, reconoció.

Según Tondreau hay otras personas reconocidas por el público que también fueron víctimas del mismo sujeto y también guardaron silencio. “Es súper complicado. Escuché a Tonka que comentó y por no dar el nombre la juzgaron. Entonces es súper difícil. Pero en el fondo sí era una persona que en televisión tenía bastante poder, y como yo era más chiquitita, empezaron los acosos”, afirmó la ex participante de Rojo, Fama contrafama.

La comunicadora afirmó que el hombre la llamaba a su oficina, ponía sus manos sobre sus hombros, la invitaba a comer e incluso la hacía escuchar conversaciones con otras mujeres -también menores de edad-, “con las que sí había tenido relaciones sexuales para poder hacerlas más famosas”.

“Entonces, claro, como yo no acepté, no terminé siendo ‘famosa’ como eran algunas chicas. Pero sí tuve que vivir un proceso de casi un mes de tener que llegar con miedo porque me iba a hacer llamar de nuevo a su oficina, porque nuevamente iba a tener que estar escuchando estas frases asquerosas, porque nuevamente me tenía que estar preocupando que no me pusiera la mano en el hombro. Voy a prender el aire y, a la vuelta, la mano sobre el hombro. El besito, que te lo iba a dar así, o si no te lo iba a dar en la boca, entonces tenías que correrte para que no te tocara”, dijo.

Macarena asegura que el hombre ya no trabaja en televisión, pero que toda esa situación la marcó. “Lo cuento más tranquila, me emociono, pero creo que lo superé. Pero durante años me culpé porque decía ‘pucha, a lo mejor lo miré de alguna manera, a lo mejor sonreí mucho, a lo mejor era muy alegre, a lo mejor en algún minuto lo abracé, pero tampoco era una persona para abrazar mucho”, sentenció.

“Y claro, te dicen ‘¿y por qué no das el nombre?’. Porque no me interesa. No quiero el volver a tener que contar toda la situación, juzgando. Entonces, es súper complicado”, finalizó.