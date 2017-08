Ex estrella infantil reconoció haber recibido ofensivos mensajes de Hernán Calderón Jr.

Hace unos días se desató una gran polémica tras filtrarse los mensajes que el hijo de Raquel Argandoña, Hernán Calderón Jr., le envió a una amiga de la familia Méndez, luego de defender a Leo de una serie de mensajes homofóbicos.

La destinataria de los mensajes de alto calibre fue nada menos que Pilar Soto Canales, joven de 21 años recordada por formar parte del popular grupo infantil Mini Toons, que alcanzó fama en los 2000 visitando diversos programas de TV.

Recordemos que en la oportunidad el hermano de Kel se enfrascó en una dura discusión con Soto, a quien lanzó diversos insultos por medio de redes sociales.

A poco de la controversia, la veinteañera se refirió al hecho en conversación con el programa Intrusos de La Red, donde contó detalles de lo que vivió.

“Publiqué una historia en mi Instagram en respuesta a sus ataques homofóbicos, que él siempre está poniendo, deseándole la muerte a los homosexuales, etcétera, y expresé mi opinión diciendo que para mí era mucho más vergonzoso haber chocado su Camaro por estar manejando imprudentemente en la vía pública, que ser homosexual“, dijo.

Luego agregó: “Cuando veo esos mensajes que me responde quedé en shock, quedé muy para adentro. Pero no haciéndome la víctima de que alguien me trató mal: lo que me chocó fue su manera despectiva de tratarme, de decirme que soy hambrienta, de qué auto tienes tú. Eso fue lo que me chocó”, declaró la afectada.

“Pero dije: ‘Ya, no lo voy a hacer cambiar de opinión, entonces, ¿qué mas voy a hacer?’. Cumplí con mi deber personal de defender a un homosexual que estaba siendo vulnerado, que creo que es un tema muy importante. Me parece increíble que todavía no normalicen a las personas que son homosexuales, que los traten como anormales por su condición sexual. Eso es lo que me choca”, añadió.

La joven incluso reveló que en un primer momento hablaron con Steffi y decidieron no hacer nada, sin embargo, luego que otras personas le aseguraran que habían recibido tratos similares de parte de Hernán Calderón Argandoña, se atrevieron a publicar los mensajes de alto calibre.

“Yo jamás pensé que iba a quedar tan la embarrada. Nunca me imaginé que iba a ser un tema de qué hablar”, declaró.

Cabe señalar, que tras la polémica diversos rostros han condenado los dichos del joven, incluida Kel, quien por medio de un potente post en Instagram repudió las declaraciones de su hermano menor (lee aquí sus dichos).

