Alejandra Procuna: la villana de teleseries mexicanas que ahora es Uber

Reinventarse nunca es fácil, sin embargo, en ocasiones la vida nos obliga a ello. Esto ocurrió con la actriz mexicana Alejandra Procuna, famosa por su participación en María, la del barrio, quien tras ser despedida de Televisa tuvo que encontrar una nueva fuente de ingresos.

Al igual que ocurrió en Chile con Bastián Bodenhöfer, la actriz invirtió su finiquito en tres autos los que trabaja como Uber, conduciendo también uno de ellos.

Hace algunos meses, y mientras ella estaba de vacaciones, la televisora la contactó para darle la noticia de que ya no seguirían contando con ella para sus producciones, a partir de junio.

Alejandra Procuna. A post shared by Artistas en México (@famososmexico) on Jun 24, 2017 at 12:09pm PDT

“Fue como un balde de agua fría, pero se me hizo un buen detalle que me avisaran con anticipación“, señaló a la revista “TV y Novelas”.

“Ya sin trabajo, pensé en comprar estos coches para Uber, me pareció una buena idea y los pongo a manejar, lo que nunca pensé es que los iba a conducir yo, de repente me encantó la experiencia, y me salgo cuando no llega el chofer, me da mucha tranquilidad el saber que puede entrar un dinero semanal”, detalló.

“Ahora tengo tres autos, pero quiero llegar a los cinco, a ver si con ellos, puedo tener una buena entrada de dinero, tenga novela o no tenga”, reconoció.

Te contamos por que la actriz #alejandraprocuna dejo la actuación ya ahora es chofer de #uber Te contamos todo en nuestro sitio web. A post shared by Hey! Espectáculos (@heyespectaculos) on Jul 11, 2017 at 7:36pm PDT

La actriz también ha sabido ver el lado bueno de su nuevo trabajo. “Hay gente que va ensimisma­da en lo suyo, te dicen buenas tardes, hasta luego y ni cuen­ta se dan de quién soy; luego se dan cuenta cuando hablo, y ya les veo los ojos, como los pe­lan. Me he tomado selfies, había una familia de colombianos muy divertida, un chavito aca­baba de llegar, él empezó a tui­tear: ‘Estoy con una actriz en Uber, me está llevando Alejan­dra Procuna, y nos tomamos la foto’”, recordó la artista que durante años fue una de las estrellas del canal.