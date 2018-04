Disney anuncia todas las películas que estrenará este año y en 2019

La gigante del entretenimiento Disney reveló el calendario oficial de películas que estrenará el resto de 2018 y todo el 2019, durante su presentación en la convención sobre cine CinemaCon, que se desarrolla en Las Vegas, Estados Unidos.

Anteriormente, sólo se conocían aquellas que llegarían a los cines hasta el inicio de 2019.

Entre las cintas que llegarán en lo que queda de 2018, están (en orden cronológico):

En tanto, en 2019 podremos ver los siguientes filmes:

En esta imagen, captada por un miembro de la audiencia, se puede ver la línea de tiempo completa con los logos de las películas:

Last Disney goodie is the slate of Disney films and their logos. Mulan is missing #Disney #CinemaCon pic.twitter.com/y10HdBdLnK

— Caleb Williams (@KnightGambit) April 24, 2018