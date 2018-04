Final de versión sueca de "Buscando a Dory" confundió a los cibernautas en Estados Unidos

Buscando a Dory narra la tierna historia de un peque√Īo pez llamado Dory, quien debe iniciar un viaje por el oc√©ano para buscar a sus padres, Nemo y Marlin. Su final es muy recordado por la emotividad de su contenido, sin embargo, la versi√≥n sueca de este caus√≥ confusi√≥n, e incluso risas, en usuarios de Netflix en Estados Unidos.

Como en todas las versiones, la pel√≠cula finaliza con la cl√°sica expresi√≥n “fin”, que se traduce como “the end” en ingl√©s. No obstante, en el idioma sueco esta palabra se denomina “Slut”, la cual tiene una connotaci√≥n sexual Estados Unidos.

Para los norteamericanos, la palabra “slut” corresponde a una jerga callejera que hace alusi√≥n a “una mujer que tiene diversas parejas sexuales o promiscua y una persona que tiene bajos est√°ndares de limpieza (sucia)”.

El registro que muestra el “final sueco” de la pel√≠cula fue subido por un usuario a su cuenta de Twitter, acompa√Īado por la siguiente frase: “El final de ‘Buscando a Dory’ en el Netflix sueco es, por lejos, el mejor momento de una cinta en la historia del cine”.

The end of 'Finding Dory' on Sweden's Netflix is, by far, the greatest movie moment in cinema history. pic.twitter.com/SXLWjLhZRB

— Luke Mathews (@Floppy_Ragdoll) 31 de marzo de 2018