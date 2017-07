HBO se refiere a la caída de HBO GO previo al estreno de Game of thrones

Indignados quedaron los fans de Games of Thrones con cuenta de HBO GO, la plataforma premium del canal, la cual les permitiría ver en vivo el estreno del premiado programa.

Y es que al parecer fue tanto el interés por ver la producción, que el servicio dejó de funcionar durante varias horas.

Ante la ola de reclamos, HBO Latinoamérica lanzó un comunicado vía Twitter, en el que aseguran que “algunos usuarios están experimentando problemas de conectividad” y que están trabajando por solucionar el problema.

Ok, no tengo cable y contrato HBO GO para poder ver #GOTs7 y resulta que el día del estreno la aplicación no funciona (1/2)

— David Snow 🐺 (@PunkChavez) July 17, 2017