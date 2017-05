Once Upon a Time se queda sin su protagonista: Jennifer Morrison renuncia a la serie

Tras seis años como protagonista de la serie Once Upon a Time, la actriz Jennifer Morrison decidió dejar la popular apuesta de ABC. Así lo confirmó en su cuenta en Facebook la mañana de este lunes.

“Al llegar al final de mi contrato de 6 años en ONCE UPON A TIME, me enfrenté a una decisión importante. ABC, Eddy Kitsisy Adam Horowitz muy generosamente me invitaron a continuar como una personaje regular en el programa, pero después de una cuidadosa consideración, he decidido que creativa y personalmente, es hora de que yo siga adelante“, comenzó la actriz que da vida a Emma Swan.

“Emma Swan es uno de mis personajes favoritos que he interpretado. Mis 6 años en ONCE UPON A TIME han cambiado mi vida de las formas más hermosas. Estoy absolutamente impresionado por la pasión y el compromiso de los fans y estoy muy honrada de haber sido una parte central de un programa tan especial”, agregó.



“Estaré eternamente agradecida con Adam, Eddy y ABC por darme el regalo de interpretar a Emma Swan. A medida que avance a otros esfuerzos creativos, seguiré asistiendo a convenciones de fans siempre que mi horario profesional lo permita. Siempre tengo ganas de conocer a los seguidores”, continuó.

“Si la cadena ABC ordena una temporada 7, he accedido a aparecer en un episodio, y ciertamente seguiré viendo la serie. La creatividad de sus creadores siempre me ha inspirado, y no puedo esperar a ver cómo continúan desarrollando la historia y reinventando el programa”, finalizó.

La noticia llegó como una total sorpresa, pues en el episodio emitido este domingo, se pudo ver cómo su personaje contraía matrimonio con el “amor de su vida”, el Capitán Garfio.