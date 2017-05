Tardía parodia de Los Simpson a Pokémon Go genera duras críticas entre fanáticos

En el momento de su llegada a Chile, Pokémon Go desató una verdadera “locura” entre los miles de fanáticos de la saga animada, los videojuegos y aficionados a las aplicaciones de moda en los smartphones. Si bien el número de jugadores descendió drásticamente a principios de este año en nuestro país, parece que aún existen algunos “maestros pokémon” sumergidos en esta aventura de realidad virtual.

Es en este contexto que Los Simpson decidieron realizar su “propia versión” del la app de Niantic, en donde Homero, Lisa y Maggie entran al juego para capturar a las criaturas virtuales.

En el adelanto del episodio, correspondiente al número 19 de la temporada 28 de la popular serie, los protagonistas además parodian la canción del clásico animé y a sus personajes.

Si bien esta nueva entrega fue anunciada con “bombos y platillos” por FOX en su cuenta, al parecer, los usuarios del juego y seguidores de la serie, aprovecharon la oportunidad para criticar la tardía parodia de la familia animada más famosa del mundo.

“Los Simpson, llegando tarde a la locura de Pokemon desde 1996”, escribió el usuario TheNorth15 en la publicación original de Youtube. “Por supuesto que este show haría una parodia de Pokémon Go casi un año después que fuera importante”, agregó el perfil Caleb Donovan.

“¿Acaso hay gente que aún juega Pokémon Go?”, opinó otro usuario.

“¡No! simplemente no. Me encantan Los Simpson, incluso sus nuevos episodios, y también me encanta Pokémon, pero estos episodios de parodia con pokémon falsos y parodias malas son horribles (…) Si vas a hacer una parodia Pokémon hazlo bien o mejor no lo hagas”, criticó duramente otro perfil de Youtube.

Cabe señalar que ésa no es la primera vez que la serie parodia a algún videojuego. En el especial de horror de los Simpson de la temporada 22, la serie se burló de Nintendo y su consola Wii, reemplazando los nombres por “Funtendo” y “Zii”, respectivamente.