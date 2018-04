Gran gesto de Ben Affleck: tuvo videollamada con niño enfermo de cáncer fanático de Batman

El actor estadounidense Ben Affleck tuvo un hermoso gesto con un ni√Īo llamado Mukuta, quien lleg√≥ a Estados Unidos en calidad de refugiado desde El Congo y actualmente padece de c√°ncer terminal. Su anhelo de vida era conocer a su personaje de ficci√≥n favorito, Batman.

De esta forma, Affleck tuvo un verdadero acto de superh√©roe y realiz√≥ una videollamada con el peque√Īo, que se encuentra internado en hospicio de la ciudad de Atlanta (Estados Unidos), un recinto de salud sin fines de lucro que ofrece apoyo m√©dico a personas de escasos recursos.

As√≠, el peque√Īo pudo conocer al actor que ha encarnado a Batman en la pel√≠cula La Liga de la Justicia (2017) y El escuadr√≥n suicida (2016). Su conversaci√≥n se extendi√≥ por cerca de media hora, dejando a Mukuta al borde de las l√°grimas.

El momento fue fotografiado por personal del recinto hospitalario y subido posteriormente a la cuenta institucional de Twitter, donde tiene 2 mil Me Gusta y posee m√°s de 700 comentarios.

Such a memorable day for Mukuta who’s a super #Batman fan! He received a phone call from @BenAffleck today. Thanks to the widespread community support and helping us deliver on our mission: To Improve the Lives of Those We Serve. #HospiceAtlanta @EvilMelTucker #Batman4Mukuta pic.twitter.com/l2Z8AdnHaX

— Visiting Nurse | Hospice Atlanta (@VNHS) 5 de abril de 2018