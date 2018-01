¿Cuántas piernas tiene Reese Witherspoon? El megafail en la portada de Vanity Fair

Este jueves se reveló la portada de la nueva edición de Vanity Fair. En esta oportunidad posaron 12 grandes celebridades del 2017, quienes vistieron sus mejores galas.

En la imagen se puede ver a Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Tom Hanks, Michael B. Jordan, Zendaya, Jessica Chastain, Claire Foy, Michael Shannon, Harrison Ford, Gal Gadot, Robert De Niro y el periodista Graydon Carter, quienes se pusieron bajo las órdenes de la fotógrafa Annie Leibovitz.

Sin embargo, esta artista de la fotografía nunca sospechó que un error de photoshop destruiría todo su trabajo. Tras la publicación de la portada en redes sociales, decenas de cibernautas se preguntaron una cosa: ¿cuántas pìernas tiene Reese Witherspoon en la imagen?

Según ellos mismo hicieron notar, la actriz aparece sentada junto a Oprah, pero no queda claro si tiene una pierna estirada o una encima de la otra, ya que en la comentada foto aparecen tres extremidades.

Incluso la misma protagonista de Big Little Lies se dio cuenta del error, aunque lo tomó con humor. “Bueno… supongo que todos lo saben ahora… Tengo 3 piernas. Espero que me sigan aceptando por quien soy. (y nunca me disculparé por acurrucarme con Oprah… si se da la oportunidad. Lo recomiendo altamente)”, escribió en Twitter.

Well…I guess everybody knows now…I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY

