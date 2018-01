La razón por la que la líder de los Globos de Oro no asistió con vestido negro

La noche de este domingo estuvo marcada por la realización de los Premios Globos de Oro, que celebra a distintas películas que lograron sobresalir en algún aspecto.

Así, se entregaron galardones a categorías como Mejor Actor de Reparto, Mejor Banda Sonora y Mejor Película Extranjera.

En esta última fue que estuvo nominada la película chilena Una mujer fantástica, protagonizada por la actriz Daniela Vega. El galardón, finalmente, se lo llevó la película alemana In the fade, dejando atrás a la producción nacional.

La noche estuvo marcada por el color negro, pues las celebridades acordaron realizar la campaña Times’up, que pretendía protestar por los episodios de acoso sexual que han marcado la agenda de Hollywood durante estos últimos meses.

Así, gran parte de las estrellas concurrió a la ceremonia vistiendo colores opacos, entregando apoyo simbólico a quienes han sido víctima de los abusadores.

No obstante, hubo quienes sin mayor razón asistieron a la ceremonia vestidos de forma completamente distinta. Es el caso de la modelo alemana Barbara Meier y la actriz estadounidense Blanca Blanco.



Con todo, hubo otra mujer que llamó la atención en la alfombra roja por su vestimenta. A pesar de haber asistido con ropa colorida, tenía una buena razón.

Se trata de Meher Tatna, presidenta de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, quien optó por lucir un vestido rojo bordado de hilos dorados, con una piocha que daba cuenta de su apoyo a la causa.

La explicación es simple y está relacionada con el arraigo a las costumbres: según recoge el portal de noticias ABC, es común que en grandes celebraciones, las mujeres del país asiático usen sólo rojo.

Además, las tradiciones locales vinculan el color negro a la viudez, por lo que sólo debería ser utilizado en tal momento.

Por otro lado, S. Mitra Kalita, periodista de la cadena de noticias internacional CNN explicó la situación en Twitter.

“Controvertido, pero míralo de esta manera. Ella nació en India, donde este rojo es nuestro negro básico”, escribió.

A rare splash of color by @goldenglobes president Meher Tatna. Controversial but look at it this way: She's born in India where this red IS our basic black. pic.twitter.com/9Mfwm1Ubp8

— S. Mitra Kalita (@mitrakalita) January 8, 2018