Criss Angel trata a Belinda de "interesada y mentirosa" en polémico mensaje

La ruptura entre el ilusionista estadounidense Criss Angel (49) y la cantante mexicana Belinda (28) ha resultado algo turbulenta, pues él no ha escondido su resentimiento.

Recordemos que la intérprete se limitó a reconocer el fin de la relación con un escueto mensaje. “No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida personal, pero estoy tranquila, estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos”, escribió la artista en su cuenta de Twitter.

Pero tras eso, el mago no tardó en dejar claro que el rompimiento no fue en buenos términos. “No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño”, decía un texto que Angel compartió en su cuenta de Instagram.

Y ahora la situación se volvió más tensa luego de que el ilusionista respondiera con un lapidario mensaje ante la noticia de que Belinda tendría un nuevo pretendiente.

En un artículo publicado por Publinews Guatemala se indicaba que el clavadista olímpico mexicano Rommel Pacheco había declarado su amor por la rubia a través de Twitter. “¿Amigos creen que tenga alguna posibilidad ahí? Te mando un beso Belinda”, escribió el deportista.

Ante esto, Angel respondió con un duro mensaje y adjuntó el link de la noticia. “Espero que él tenga mucho dinero y un detector de mentiras”, manifestó.

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector 💰💰💰💰😂😘 https://t.co/uRxbJ6RGnb — Criss Angel (@CrissAngel) September 13, 2017

De acuerdo al diario mexicano Debate, Belinda y Criss Angel se conocieron en 2016 en Las Vegas en uno de los show del ilusionista, mientras la rubia intérprete estaba de público. Luego, él la invitó a un programa de televisión donde la hizo participar de uno de sus actos.

Tras eso la relación se hizo pública y todo fue amor hasta que comenzaron a surgir los rumores. Uno de los principales y más polémicos tenía relación con que Angel supuestamente había saldado una millonaria deuda fiscal de la cantante.

De acuerdo a un artículo publicado por el diario El Universal en junio pasado, Criss Angel le compró un lujoso departamento en Nevada a su entonces novia, le consiguió un íntimo contacto para que ella pudiese producir sus nuevas canciones y, lo más polémico, el ilusionista terminó por saldar una enorme deuda que Belinda mantenía con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, tras ser acusada por defraudación al fisco por más de 50 millones de pesos (chilenos).

Estas afirmaciones enojaron a Belinda, quien aseguró en su cuenta de Twitter que toda esa información era falsa y que cada bien que posee, había sido pagado por ella misma. “Tengo más de 15 años de carrera y no necesito que nadie me pague nada. Soy una mujer independiente que ha luchado y trabajado toda su vida. Yo pago mis impuestos, mis videos y mis canciones, nadie las paga por mí”, enfatizó.

Según Belinda, “muchos medios mexicanos quieren hacerle daño” y dejarla como una persona que no es capaz de resolver sus problemas. “Nadie me regaló un departamento, nadie me regaló una casa, nadie me regala nada. Todo lo que tengo me lo he ganado a base de mi trabajo y de muchas lágrimas más que satisfacciones: y este sufrimiento es gracias a algunos medios de comunicación”, aseguró en la oportunidad.