Pedro Pascal y su graciosa advertencia a GOT:"Si matan otro puto dragón, no les hablo más"

Una de las escenas que más hizo sufrir a los fanáticos de Game of Thrones (HBO) durante la temporada que culminó recientemente fue la muerte de Viserion, uno de los dragones de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Recordemos que el animal mitológico fue derribado con una lanza por el Rey de la Noche (Richard Brake), quien luego lo resucita para unirlo a su ejército.

En conversación con BioBioChile, el actor chileno Pedro Pascal, quien interpretó a Oberyn Martell en la cuarta temporada de la serie de HBO, dio su impresión de lo sucedido con su particular sentido del humor.

“Si matan otro puto dragón, juro que no les hablaré nunca más (a los creadores del programa). Quiero que los dragones sigan vivos”, expresó el actor, quien regularmente ve el show.

Además dijo que ya no quería que fallecieran más personajes en la serie, pero tiene claro que es mucho pedir. “Quiero que no haya más muertes, pero eso no va a pasar. Yo creo que va a terminar con todos muertos”, afirmó.

Por estos días, Pedro Pascal se encuentra promocionando la tercera temporada de Narcos, serie de Netflix donde es protagonista.