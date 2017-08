Thalía celebra sus 46 años con una elogiada fotografía en bikini: se llenó de piropos

¡Qué fin de semana tan espectacular! ¡Gracias a tod@s por tanto cariño, pero mi mejor regalo fue definitivamente el pastel de siete capas, colores y sabores que me hicieron mis hijos! #epic ❤️Such an amazing weekend!! Thank you all for your love! The best present came from my kids! They made a delicious and colorful cake that I absolutely loved!!!! #family #happybirthday #surprise #fun #blessed @tommymottola 🎂🎉🌈🦄💃🏼

A post shared by Thalia (@thalia) on Aug 27, 2017 at 6:45pm PDT