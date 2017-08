Magic Johnson y Samuel Jackson se vuelven meme racista al ser confundidos con inmigrantes

El reconocido actor Samuel L. Jackson y el exjugador de basketball Magic Johnson viajaron hasta la localidad italiana de Forte dei Marmi para disfrutar de unos días de vacaciones.

El sábado pasado, mientras salían de shopping en el sector, decidieron tomar un descanso en una banca. Como era de esperar, numerosos fans los reconocieron, por lo que en cosa de minutos ambas estrellas se convirtieron en la principal atracción del lugar, siendo fotografiados por varias personas.

Una de ellas fue la modelo croata Nina Moric, conocida no sólo por su belleza sino que también por su cercanía con la extrema derecha.

La maniquí decidió subir la imagen de Jackson y Jonhson a Facebook, en donde ambos aparecen sentados junto a varias bolsas de conocidas y costosas marcas como Louis Vuitton. En la publicación escribió el siguiente mensaje: “Ver también en localidades turísticas como Forte dei Marmi o Milano Marittima que se pasean con nuestros 35 euros es demasiado”.

El texto hace alusión a la ayuda social que algunos ayuntamientos italianos reciben para atender a inmigrantes en riesgo de exclusión, medida que ha sido criticada por grupos derechistas como Forza Italia.

El mensaje fue replicado por el comediante italiano Luca Bottura, quien aprovechó la ocasión para publicar un meme con la leyenda: “Los recursos de Boldrini en Forte dei Marmi dan para comprar en Prada con nuestros 35 euros. Comparte si estás indignado”.

Rápidamente estas publicaciones comenzaron a viralizarse en Facebook, aunque ambos aclararon que sólo se trataba de una broma.

Independiente de sus verdaderas intenciones, lo cierto es que las fotografías se llenaron de mensajes racistas de personas que confundieron a las estrellas norteamericanas con supuestos inmigrantes que estaban malgastando la ayuda que recibían.

Posteriormente Bottura explicó que su publicación se trataba de un experimento social, agregando que cerca del 40% de los usuarios no entendió la broma.

Ajenos a esta polémica, el propio Johnson subió en sus redes sociales una imagen del momento. “Los fans comenzaron a alinearse para fotografiarse con nosotros”, escribió.

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 16, 2017