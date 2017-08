Actriz de Glee reaparece en alfombra roja con extrañísimo look

La actriz estadounidense Naya Rivera reapareció en una alfombra roja después de varios meses alejada de los flashes.

Conocida principalmente por su rol de “Santana López” en la extinta serie de Fox, Glee, la estrella asistió a la ceremonia de los Teen Choice Awards que se desarrolla la noche de este domingo en el centro de eventos Galen Center en Los Angeles (Estados Unidos).

La artista de ascendencia puertorriqueña llamó la atención en la ocasión por llevar un extraño atuendo consistente en un jeans estilo boyfriend agujereado y una blusa de mezclilla con mangas aglobadas en un tono más claro.

El look fue acompañado con zapatos blancos, un cinturón y el cabello suelto con un corte estilo longbob.

Aunque su outfit es bastante extraño -y tal vez demasiado informal para la ocasión-, sus fans en redes sociales lo aprobaron.

“Amo tu lindo corte de pelo. Te ves fresca y feroz”

@NayaRivera loving your hair cutie!! You look so fresh and fierce

— Tina the Diva (@MissTinaTheDiva) August 14, 2017