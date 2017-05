Actriz Jennifer Lawrence es captada con nuevo look más "maduro" en set de grabación

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence -conocida por sus roles en cintas como Los Juegos del Hambre y X-Men, entre otras- fue captada en Londres con un look muy distinto al habitual.

La joven llevaba el pelo rubio platinado y chasquillas durante el rodaje de la película Red Sparrow, donde interpreta a la espía rusa Dominika Egorova.

Lawrence se dejó ver con este nuevo estilo luego de meses alejada de los flashes. Sus últimas apariciones en público fueron en la promoción de la cinta Passengers, estrenada el año pasado.

En el nuevo film, Jennifer encarnará a una joven espía rusa que se enamora de un miembro de la CIA, lo que la lleva a convertirse en una doble agente.

Jennifer Lawrence rodando escenas para #RedSparrow en Heathrow en su papel de espía 🕵 pic.twitter.com/xpgRKCVK8A — Ayleens (@ayleens4ever) May 4, 2017

NUEVO

Jennifer Lawrence en el set de filmación de #RedSparrowMovie en Londres (3) pic.twitter.com/7y8aqMWwu5 — Jennifer Lawrence (@JLawrenceARG) May 3, 2017

Jennifer Lawrence hace unos días en Viena grabando su próxima película “Red Sparrow" pic.twitter.com/MlC39Hj6Ge — Mónika y Oriana 🎬 (@monikayoriana) May 2, 2017

Hace unos días también quedaron al descubierto algunas escenas de acción que grabó la actriz.

VIDEO: Jennifer Lawrence recientemente en el set de Red Sparrow. pic.twitter.com/gKx4vdiGGc — Jennifer Lawrence SP (@JLawSpain) April 29, 2017

Cabe destacar que Jennifer fue criticada hace un tiempo por su distante relación con sus fanáticos, pues no accede a tomarse fotos con ellos, no firma autógrafos, ni los saluda en la calle. Al ser consultada por el tema, admitió que es “arisca” cuando sus seguidores se acercan a ella.

“Creo que la gente, los extraños, piensan que somos amigos porque soy famosa y sienten que me conocen. Pero yo no les conozco”, dijo la ganadora del Óscar.

“He empezado a ser algo maleducada y a encerrarme en mí misma porque tengo que proteger mi burbuja. Pienso: ‘Tengo un trabajo raro, no dejes que sea tu realidad’. Eso es más importante para mí que el hecho de que alguien piense que soy maleducada”, contó en una entrevista al portal Daily Telegraph y aclaró que con su lenguaje corporal deja claro que no quiere hablar con un extraño.

“Si a pesar de eso siguen hablándome, simplemente me vuelvo maleducada. No digo nada, pero estoy en plan mmmm, sí, no, ok, adiós”, explicó ella. “Si intentara ser amable con todos estaría manteniendo conversaciones superficiales y haciéndome selfies 50 veces al día. No puedo vivir así”, remató.