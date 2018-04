Lo que debes saber del combate y ambiente de God Of War

God Of War ha dejado una marca indudable en el mundo de los videojuegos, no sólo por su gran historia basada en personajes míticos, sino también por la complejidad de su sistema de combate. Se puede decir que es simple de entender, pero difícil de dominar.

Ahora, con la nueva secuela en camino, es buena idea darle una segunda mirada a los cambios hechos por sus desarrolladores: ¬ŅQu√© hay de nuevo? ¬ŅQu√© no ha cambiado? y, por supuesto, ¬ŅSigue siendo tan extravagante como antes?.

Hay tres puntos claves para tener en mente si quieres salir victorioso en la nueva aventura de Kratos, de acuerdo a todo lo que se ha visto en trailers, teasers y m√°s. Peque√Īos detalles que para algunos quiz√°s pasan desapercibidos, pero que prometen mucho para los que han prestado m√°s atenci√≥n.

1) Donde le pegas a un enemigo es tan importante como con qué le pegas

En el sistema de combate antiguo de God Of War, Kratos apuntaba de manera prácticamente automática debido a la perspectiva de la cámara. Sólo era necesario estar mirando en la dirección aproximada de un enemigo y atacar.

En el nuevo sistema, la cámara se encuentra detrás de Kratos, y fuerza al usuario a dirigir los ataques con mayor precisión, lo cual es vital para el éxito defintivo.

No estamos hablando de algo tan simple como: “apuntar siempre a la cabeza”, como ser√≠a com√ļn en otros juegos, sino considerar el efecto que el ataque tendr√° sobre el balance o integridad del enemigo.

Por ejemplo: una de las nuevas habilidades de Kratos involucra el lanzamiento de una nueva arma llamada Hacha Leviat√°n. Al tirar esta, el jugador puede guiarla hacia las piernas de un enemigo para detenerlo, o derechamente botarlos al suelo por la fuerza del impacto.

Por supuesto, enemigos m√°s grandes ser√°n inmunes a t√°cticas tan simples, pero es ah√≠ donde tambi√©n se debe considerar con qu√© armas se atacar√°, y qu√© habilidades se podr√°n aprovecharar m√°s. La pura fuerza bruta de Kratos ser√° in√ļtil si no se toma un segundo para pensar donde se puede aplicar de manera m√°s eficiente.

2) En la variedad esta el gusto

Kratos no podr√≠a ser el “Dios de la guerra” si no fuera un experto en todo tipo de armas, y la nueva entrega de God Of War le permite tener acceso no s√≥lo a un arsenal √ļnico de acero y magia, sino tambi√©n a varias habilidades √ļnicas que entregan m√ļltiples opciones para cada encuentro.

Desde el hacha Leviat√°n, que puede pulverizar a sus enemigos o congelarlos con magia de hielo, hasta un nuevo escudo retr√°ctil que le permite absorber hasta el golpe de un gigante. Hay de todo un poco, para todo estilo de combate.

Es importante experimentar con estas opciones, ya que en esta entrega hay muchos elementos sacados de juegos de rol, por lo que se puede personalizar las habilidades y poderes de Kratos de acuerdo a necesidades personales y lo que sea m√°s interesante, o √ļtil, en su momento.

Darle m√°s poder a tus ataques m√°gicos, o m√°s atenci√≥n a los ataques f√≠sicos. Habilidades que permitan dirigir el asalto de manera m√°s precisa a un enemigo a la vez, o a m√ļltiples en un s√≥lo movimiento. Es parecido a otros sistemas, pero se aplica de manera mucho m√°s determinante.

Crear combos rápidos donde cada arma sea utilizada a su máximo también es extremadamente importante. Las habilidades pueden ser utilizadas en cadenas que convierten a lo que ya es un golpe devastador en uno que no dejará nada.

Igual que en las versiones anteriores de God Of War, se pueden mejorar estas habilidades mientras más progreso hay en la misión, pero su costo es ahora mayor, y los recursos son limitados. Se debe escoger entre todas las opciones con cuidado, sobre todo en dificultades más altas.

Es ahí donde entra también la importancia del mundo alrededor, y que se puede encontrar si existe tiempo para explorarlo.

3) Toma toda oportunidad para explorar Midgard

Para poder mejorar armas y habilidades, hay explorar el mundo de Midgard en todos sus aspectos. Para esto, es importante recordar las habilidades de las armas, ya que estas pueden ser utilizadas fuera de combate para resolver puzzles, abrir caminos que no se pueden explorar normalmente y mucho m√°s.

Recursos para mejorar armas, enemigos √ļnicos que entregan habilidades y oportunidades extra, o simplemente √°reas nuevas con caminos alternativos al original. Midgard es un lugar m√°s sutil en comparaci√≥n con el ambiente griego de las entregas anteriores, lo que significa que se debe prestar atenci√≥n para encontrar todo.

Pero el ambiente no es solamente algo bonito que ver mientras se da combate a los enemigos. Este también puede ayudar a sobrevivir confrontaciones si el jugador sabe utilizarlo correctamente.

Kratos puede lanzar a sus enemigos al abismo si te encuentras cerca de una cornisa, o abrir nuevas √°reas donde combatir utilizando tus armas, haciendo caer puentes o destruyendo partes de la arena para continuar la aventura y usarlas como un arma improvisada para derrotarlos de manera r√°pida.

Estas t√°cticas no son necesariamente nuevas para la serie, pero toman un rol mucho m√°s prominente en esta entrega, y son extremadamente √ļtiles cuando el usuario se ve en contra de un enemigo que es m√°s poderoso, o un √≠tem que signifique la diferencia entre tu victoria o derrota.

Si se toma el tiempo de explorar, se puede encontrar también con jefes opcionales y áreas donde podrás encontrar grandes recompensas de recursos y habilidades nuevas, lo cual hará de tu experiencia algo mucho más fácil.

Estos son detalles, al fin y al cabo. Peque√Īas cosas que para algunos parecer√°n obvias, pero que crean un mundo de diferencia para la serie, que busca re-inventarse en esta nueva generaci√≥n.