¿Eres adicto a tu celular? Cómo la misma tecnología puede ayudarte a desconectarte

Despu√©s de siglos de dominio y evoluci√≥n, el reino del homo sapiens parece estar llegando a su fin. Su sucesor lleva el nombre de homo distractus, y seg√ļn el autor Tim Wu, esta especie se caracteriza por un bajo nivel de atenci√≥n y es conocido por revisar en forma compulsiva sus aparatos electr√≥nicos.

Vale la pena escuchar a Wu, pues algo sabe de internet: este abogado norteamericano, profesor de la Universidad de Columbia, es quien acu√Ī√≥ y populariz√≥ el t√©rmino Net Neutrality. En su √ļltimo libro, titulado The Attention Merchants (2016), el experto analiza c√≥mo la publicidad est√° degradando a internet en una lucha constante por nuestra atenci√≥n. Su visi√≥n no es optimista: ‚ÄúNo es coincidencia que la nuestra sea una √©poca dominada por un sentimiento generalizado de crisis atencional‚ÄĚ, afirma Wu.

Parte importante de la responsabilidad de este fen√≥meno recae en nuestros smartphones, esas cajas m√°gicas con el poder de conectarnos con todo y con todos, en cualquier parte y en cualquier momento. ¬ŅCu√°ntas veces al d√≠a revisamos nuestro m√≥vil, incluso sin haberlo sentido vibrar, solo para confirmar que no nos estamos perdiendo nada de lo que est√° pasando ah√≠ dentro?

Pero en el proceso tal vez nos estemos perdiendo lo que est√° ac√° afuera, justo ante nosotros. Los cient√≠ficos ya llevan a√Īos analizando las consecuencias nocivas del uso excesivo del celular, y fen√≥menos como la adicci√≥n al m√≥vil o la nomofobia ya no nos asombran.

Asunto de supervivencia

Mientras tanto, siguen apareciendo estudios que profundizan en el tema. Seg√ļn reporta el sitio especializado en tecnolog√≠a Beebom, investigadores de la Universidad Estatal de San Francisco establecieron que las consecuencias de la adicci√≥n a los smartphones son similares a la que producen los opioides.

La dependencia excesiva de los teléfonos puede llevar a sentimientos de soledad, aislación y ansiedad y depresión, afirma el estudio, debido a que estos equipos han reemplazado la comunicación interpersonal. Esto habría disminuido las habilidades de usar y decodificar el lenguaje corporal. Además, la atención permanente al celular hace que los usuarios no pongan atención efectiva en ninguna de las tareas que están llevando a cabo.

Uno de los principales culpables de este problema, afirman los especialistas, son las notificaciones. El doctor en psicolog√≠a Erik Peper, uno de los investigadores del estudio, explica que el zumbido o el sonido que avisa de un mensaje entrante activa una respuesta inmediata, tal como la que se tiene al estar en un casino y o√≠r una m√°quina tragamonedas: es el anuncio de un premio. Adem√°s, explica el experto, es un asunto de supervivencia: ‚ÄúComo humanos, estamos cableados para actualizarnos con los rumores en pos de la conservaci√≥n de la especie. Antes ten√≠amos que saber lo que estaba pasando para sobrevivir. Las notificaciones son una trampa de la evoluci√≥n‚ÄĚ.

Por esto es tan dif√≠cil despegarse de la pantalla, explica Peper. ‚ÄúTe est√°s pidiendo a ti mismo ir en contra de un mecanismo biol√≥gico de supervivencia. Debemos usar nuestra fuerza de voluntad para resistirnos a algo que antes us√°bamos para sobrevivir‚ÄĚ. La soluci√≥n, concluye, es crearse ‚Äúrestricciones ambientales‚ÄĚ; en otras palabras, evitar la tentaci√≥n.

Fuego con fuego

Los neurocient√≠ficos Ramsay Brown y T. Dalton Combs entienden bien el proceso. Basados en su experiencia y conocimiento de c√≥mo reacciona el cerebro en el proceso detonante-acci√≥n-recompensa, llegaron a la conclusi√≥n de que la soluci√≥n al problema no es desprenderse de los dispositivos. ‚ÄúUna vez adoptado, ning√ļn aparato tecnol√≥gico vuelve a su caja‚ÄĚ afirma Brown.

Por el contrario, la táctica que proponen es combatir el fuego con fuego: tomar la misma tecnología que condiciona nuestros cerebros para mantenernos pegados a los dispositivos electrónicos y usarla en beneficio de las personas.

Para esto crearon Boundless Mind, un emprendimiento que trabaja con compa√Ī√≠as del √°rea de la salud, el bienestar social y la educaci√≥n, aplicando el mismo proceso (detonante-acci√≥n-recompensa) para algo m√°s que lealtad a una marca o videos de gatos, explica Brown.

Con este esp√≠ritu, Brown y Combs eligen con cuidado a sus clientes. El a√Īo pasado, seg√ļn reporta la revista Time, rechazaron a un sitio de apuestas de caballos. Entre sus clientes actuales se encuentra AppliedVR, una empresa que desarrolla terapias de realidad virtual para pacientes con dolor cr√≥nico. La labor de Boundless Mind es aumentar los niveles de satisfacci√≥n y recompensa en los pacientes para mantener la continuidad en el uso de la terapia e incrementar as√≠ su efectividad.

La lección que podemos sacar de esta experiencia es que desconectarse por completo en estos tiempos puede ser una tarea imposible, por lo que bien vale combatir el fuego con fuego, o, mejor dicho, la tecnología con tecnología. Como para casi todo, hay apps para eso.

Aplicaciones para estar off

Forest destaca entre las aplicaciones para luchar contra la dependencia del móvil por la llamativa solución que propone: cultivar un bosque virtual cuyos árboles y plantas crecerán mientras mantengamos la app abierta y sin interrupciones por un periodo previamente determinado. Si no cumplimos con la meta, nuestras plantas empezaran a marchitarse. Con un esquema que recuerda a las mascotas virtuales o Tamagotchis, Forest se mantiene entre las aplicaciones top de productividad en la App Store de Apple. La recompensa final será un bosque frondoso que podremos compartir con nuestros contactos como prueba de que estamos controlando nuestros tecnoimpulsos. Además, los usuarios van ganando monedas virtuales que pueden donar para que la ONG Trees for the Future plante árboles de verdad.

QualityTime entrega reportes acerca de nuestra ‚Äúdieta digital‚ÄĚ, de modo que podemos conocer en detalle nuestros h√°bitos en el celular, cu√°nto tiempo pasamos en el aparato y qu√© hacemos. Las estad√≠sticas muestran datos diarios, semanales y mensuales. La aplicaci√≥n tambi√©n permite programar alarmas que se activen despu√©s de cierto tiempo frente al aparato e incluso el bloqueo de la pantalla por un tiempo determinado. Con m√°s de un mill√≥n de descargas en Google Play, QualityTime permite activar acciones espec√≠ficas por medio de la app IFTTT (If this then that), como el env√≠o autom√°tico de un mensaje a un amigo cuando hemos sobrepasado nuestro uso del celular.

ClearLock tiene un enfoque directo: bloquea las aplicaciones que te tientan con notificaciones y te distraen durante todo el tiempo que t√ļ definas. Una vez que lo haces, ya no puedes volver atr√°s; ClearLock no te dejar√° ni siquiera modificar los par√°metros que t√ļ mismo fijaste. La √ļnica opci√≥n para acceder a la aplicaci√≥n bloqueada es dejar pasar el tiempo. Esta app est√° orientada a mejorar la productividad, pero tambi√©n puede ser una herramienta dr√°stica en el proceso de desintoxicaci√≥n digital, dado que aplicaciones como Facebook o Instagram consumen aprox. 50 minutos al d√≠a de nuestro tiempo libre.

Thrive es una app que invita a ‚Äúrecuperar el control de tu tiempo‚ÄĚ por medio de prestaciones como el bloqueo de todas las aplicaciones, notificaciones, llamadas y textos. La app da la posibilidad de generar una lista VIP de contactos cuyos mensajes s√≠ ser√°n recibidos; quienes no est√©n en esa lista, cuando traten de contactarte recibir√°n un mensaje autom√°tico que les informar√° que no puedes atenderlos porque est√°s thriving (prosperando o floreciendo en ingl√©s). Thrive hizo noticia porque fue desarrollado por Samsung en conjunto con Arianna Huffington, la fundadora del sitio The Huffington Post. Por ahora solo est√° disponible para equipos Samsung a trav√©s de su Galaxy Apps.

Teléfonos no tan smartphone

El siguiente nivel de contención es el hardware. Si la fuerza de voluntad y las aplicaciones no son suficientes, tal vez sea necesario recurrir a un equipo sin acceso a internet. Y por sorprendente que parezca, Samsung acaba de lanzar un smartphone sin modem que no puede acceder a la red.

Se trata del Galaxy J2 Pro, equipo que permite acceder a llamadas y mensajes de texto, y que cuenta con una c√°mara de 8 megapixeles, pero que carece de 2G, 3G y Wi-Fi. Seg√ļn Samsung, el p√ļbico objetivo son los ancianos y los estudiantes. De hecho, este tel√©fono viene con una app de diccionario offline.

El equipo está disponible en Corea 185 dólares, y los estudiantes que lo compren tienen la posibilidad de cambiarlo por otro modelo (uno que sí permita acceder a internet, por ejemplo) pagando la diferencia. La propuesta es tener un teléfono que no los distraiga durante el período de exámenes, y una vez terminado, obtener el otro.

Gracias a la nostalgia y a la tendencia a la desconexi√≥n, Nokia ha encontrado un nuevo espacio en el mercado. La compa√Ī√≠a HMD Global, que fabrica los equipos, vendi√≥ 59 millones de aparatos Nokia en 2017, seg√ļn Wired, lo que representa un alza de 70% en relaci√≥n al a√Īo anterior.

La estrella es la nueva versión de un viejo conocido, el 3310, más conocido como el ladrillo. Su reciente encarnación mantiene el espíritu del original, con una pantalla de solo 2.4 pulgadas y la conectividad justa para no tentarse con aplicaciones o juegos que no sean la serpiente. Porque sí, trae la serpiente. Y en colores.

Con 2G para llamadas y mensajes, una c√°mara de 2 megapixeles y una bater√≠a que dura y dura y dura, este tel√©fono apela no solo a la nostalgia, sino tambi√©n a la necesidad de desconexi√≥n, y esta es la clave de su √©xito, afirma Juho Sarvikas, el chief product officer de HMD: ‚ÄúCreo que se est√° incrementando el n√ļmero de personas que quieren un segundo equipo. La mayor√≠a de las veces, quieren uno para desconectarse un poco‚ÄĚ. Para quienes est√©n pensando en en algo as√≠, el 3310 se puede encontrar en el pa√≠s a un precio aproximado de $40.000.

Pero si se necesita algo aun m√°s dr√°stico, tenemos que hablar del dumb phone, o tel√©fono tonto, por oposici√≥n al smartphone. La startup Light est√° trabajando en su Light Phone 2, un equipo dise√Īado solo para llamar y enviar mensajes que ver√≠a la luz en 2019. Estar√≠a equipado con 4G y tinta electr√≥nica. Para financiarlo, hay una campa√Īa de crowdfunding en el sitio Indiegogo con el eslogan ‚ÄúUn tel√©fono que te respeta de verdad‚ÄĚ.

La actual versi√≥n es m√°s extrema, con la sola capacidad de hacer y recibir llamadas y una agenda con capacidad para nueve n√ļmeros. Los interesados pueden encontrarlo en el sitio de la empresa.