Descubren en Estados Unidos raro fósil de dinosaurio

Trabajadores de la construcción descubrieron en Thornton, una ciudad del estado de Colorado, un raro fósil de una parte del esqueleto de un triceratops, un dinosaurio herbívoro de tres cuernos.

El descubrimiento ocurrió el 25 de agosto, precisó un comunicado de esta ciudad, ubicada en las afueras de Denver, en el centro de Estados Unidos.

El responsable del sitio pensó que se podría tratar de un fósil y avisó al museo de historia natural de Denver. El curador, F, acudió rápidamente al lugar.

El especialista determinó que son osamentas y un cuerno de un tricératops que vivió hace 66 millones de años, periodo en que desaparecieron los dinosaurios.

“Es probablemente uno de los tres cráneos hallados hasta ahora en las montañas rocosas”, dijo el paleontólogo en un video subido a Facebook.

Joe Sertich, our curator of dinosaurs, on the recent triceratops skull found in neighboring Thornton, CO. More to come tomorrow! pic.twitter.com/90gV2zV1cF

— Denver Museum (@DenverMuseumNS) August 29, 2017