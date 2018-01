Estación espacial china Tiangong-1 caerá sobre la Tierra en marzo

Jueves 04 enero de 2018 | Publicado a las 10:56

Fue en 2016 cuando se anunció que la estación espacial Tiangong-1, lanzada por la Agencia Espacial de China en 2011, caería en algún momento sobre la Tierra luego que perdieran el control sobre ella.

Y aunque no se sabe con certeza el lugar en el que se estrellará la nave, un reporte publicado por The Aerospace Corporation señala que esto ocurrirá durante marzo. No obstante, los expertos aseguran que la posibilidad de que cause daños a personas es mínimo.

Tal como recoge el sitio especializado en tecnología The Verge, la mayor parte de la estación, cuyo peso es de 8,5 toneladas, se desintegrará producto de la fricción con el aire de la atmósfera.

Según indicó anteriormente Jonathan McDowell, astrofísico de la Universidad de Harvard, existe la posibilidad de que algunos fragmentos de unos 100 kilos caigan en la superficie.

“Predecir dónde va a bajar sería imposible incluso en los días previos a su aterrizaje”, comentó el especialista al periódico británico The Guardian.

Por un tema de estadística, lo más probable es que impacten en los océanos, aunque de igual forma China informó a la ONU en mayo pasado que supervisarían la caída.

Lanzada al espacio en septiembre de 2011, el objetivo de la nave era el de llevar a cabo investigaciones en el espacio.

La idea del país asiático era la de recuperar el tiempo perdido ante los avances en la materia logrado por los estadounidenses y los rusos en los años 1960.

Sin embargo, cinco años después de su lanzamiento, los técnicos perdieron todo rastro del módulo. Luego de presentar fallas en su funcionamiento, los encargados concluyeron que Tiangong-1 había iniciado su descenso hacia la Tierra.