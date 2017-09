Mapuches en huelga de hambre... ¿por qué?

Huelgas de hambre, marchas, detenciones, manifestaciones, enfrentamientos entre mapuches y carabineros, y tú no entiendes qué ocurre, te mueves en tus quehaceres en el hogar, camino a tu trabajo o lugar de estudios. Ahora intentaré explicarte qué es lo que ocurre, “con piñones”.

Cuatro personas mapuche llevan cerca de un año y cuatro meses presos sin que hasta la fecha se les haya comprobado culpabilidad, es cierto, más de un año presos y todavía no se realiza el juicio. Por este motivo, los cuatro mapuche: Lonko Alfredo Tralcal, y los hermanos Pablo, Benito y Ariel Trangol; se encuentran realizando una huelga de hambre pidiendo un “juicio justo en un plazo razonable”, en los últimos días otros se han sumado en apoyo. Se les acusa de la quema de un templo evangélico en Padre Las Casas.

Si tienes en tu cabeza la idea de “no les gustó jugar con fuego, que ahora paguen”, te repito: estas personas no han sido juzgadas. Si alguien “muy brillantemente” asocia a estas personas con el caso Luchsinger o con camiones, no; son acusados por la quema de un templo evangélico.

En este caso la fiscalía, parte acusadora en la causa, solicita la aplicación de la “prisión preventiva”, que es una herramienta que permite privar de libertad a una persona mientras es investigada hasta que llegue el juicio. Aquí es donde empiezan los problemas, porque si bien es legal, se presta para descriterios tan sorprendentes como el hecho de tener en la cárcel a personas por más de un año, sin que los fiscales sean capaces de tener las pruebas suficientes para iniciar el juicio. No les importa, total, el que está en la cárcel “es un mapuche más”.

El nivel de incompetencia de algunos fiscales que buscan “hacer carrera” persiguiendo mapuches es tan grande, que además de tomarse plazos eternos para investigar y mantener presos a los mapuche investigados, no son capaces de presentar pruebas que permitan condenarlos. Porque son inadmisibles o simplemente las pruebas no existen.

¿Has llegado hasta leyendo aquí y no me crees? Te sugiero buscar en Google: mapuche prisión preventiva; te encontrarás con una infinidad de casos de mapuches que han sido mantenidos en prisión y posteriormente absueltos. Sin ir más lejos, este martes fue absuelto Hugo Melinao Lican tras pasar ocho meses encarcelado.

Además, los fiscales tienen facultades extraordinarias en este caso por la aplicación de la Ley Antiterrorista. Esta ley, fue creada en 1984 por la Dictadura para perseguir a los opositores a su régimen. Se ha transformado en una pena anticipada para los acusados, porque permite, entre otras barbaridades, encarcelar a personas que no han sido declaradas culpables. Otro esperpento de esta ley, es la facultad de utilizar “testigos sin rostro”, te lo explico con un ejemplo; supón que hay una explosión en un basurero de la calle en tu barrio (como ocurrió hace algunos años en el metro), y los fiscales al creer que pudiste ser tú pero no tienen pruebas que lo hayas hecho, buscan un testigo (que puede ser tu vecina) para que presente su testimonio, sin identificarse y sin siquiera mostrarse quien es ¿cómo te defiendes de eso?

En resumen, al aplicar esta Ley, se elimina la presunción de inocencia y pasamos a una presunción de culpabilidad, donde eres culpable hasta que demuestres lo contrario.

Es así como en este caso, se asume que estos cuatro mapuches son culpables y están en la cárcel, sin haber sido juzgados. Además, la ley se aplica al ser invocada por una querella del Gobierno, ¿dónde queda la separación de los poderes del Estado?

Por esto, es que el segundo petitorio de los huelguistas es que no se les aplique la ley antiterrorista, sino que se les juzgue como a cualquier otro ciudadano.

La ley antiterrorista no cumple los mínimos estándares internacionales. El relator especial de las Naciones Unidas, Ben Emmerson, el año 2013 ya recomendaba al gobierno y al poder judicial no utilizarla.

Chile ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso de esta ley (en este caso, Lonko Pascual Pichun murió en 2013 esperando justicia). Según el derecho internacional, la presunción de inocencia no puede ser anulada con la ley antiterrorista.

Algunos políticos, por el caso de estos cuatro mapuches en huelga de hambre, verborrean con el cumplimiento del Estado de Derecho. Hablan de la ley como si ésta viniera de las tablas que recibieron del mismo Moisés, cuando son leyes redactadas y votadas por ellos mismos. Es tanta su frescura, que cuando muchos de ellos o de sus cercanos eran (y siguen siendo) acusados por corrupción, imploran por la presunción de inocencia.

A los gobiernos poco le importan las sanciones internacionales, el dinero para pagar las indemnizaciones no sale de los bolsillos de gobernantes ni ministros, sino de nosotros los contribuyentes. Si las pagaran ellos mismos, la realidad sería muy distinta.

Piensa en esto, los huelguistas llevan alrededor de un año y cuatro meses en prisión ¿Qué pasa si son inocentes? ¿Quién les devuelve todo este tiempo de vida? No existe indemnización capaz de pagar esto.

Ya van más de cien días en huelga y su deterioro es grave, hecho confirmado por el Colegio Médico. Chile, nuevamente en la lupa del mundo por una situación reñida con los Derechos Humanos. Como puedes notar, lo que buscan nuestros peñi a través de esta huelga de hambre no son regalías ni privilegios, no están pidiendo ser absueltos por nada, sino un juicio justo en un plazo razonable y con las mismas leyes que a cualquier otro ciudadano.