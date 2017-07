Festival Rock Out confirma edición 2017: coincidirá en fecha con Fauna Primavera

Rock Out, el festival de rock que celebró el año pasado su segunda edición en el país con una jornada musical en el Estadio Santa Laura, confirmó hoy las coordenadas de su versión 2017, la que se realizará el próximo 11 de noviembre en el Velódromo del Estadio Nacional.

La fecha de la nueva convocatoria coincidirá con otro evento musical masivo: Fauna Primavera, que se realizará el mismo 11 de noviembre pero en Espacio Broadway, inmediaciones ubicadas casi en las afueras de Santiago.

De acuerdo a datos entregados por la productora Transistor, las bandas confirmadas de la versión 2017 de Rock Out se darán a conocer dentro de los próximos días, así como la fecha de la venta de entradas y sus valores.

En su primera versión, Rock Out estuvo marcado por tres esperados debuts en territorio nacional: Devo, Fantômas y Melvins, a los que se sumó Primus, Extremoduro, Blind Melon, Thurston Moore, Helmet, 2 Minutos, Los Morton y Machuca.

La segunda edición de Rock Out, la que se realizó en el Estadio Santa Laura, contó con Rammstein, The Offspring, Meshuggah, Dead Kennedys, Hellyeah, Anti-Flag, All Tomorrows y Valium.