Analistas políticos entregaron su apreciación respecto a la figura del excandidato presidencial, José Antonio Kast, luego que utilizara el concepto “travesti político” para referirse al presidente Gabriel Boric.

En conversación con BioBioChile, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, manifestó que “José Antonio Kast consiguió su objetivo que es generar polémica en torno a los dichos que vertió en este encuentro en España”.

“Él apuesta por el espiral del descrédito, por generar un clima de polarización para que se genere conversación sobre él. Recordemos que las encuestas están marcando una brecha de casi 10 puntos entre él y Evelyn Matthei, de ahí que su objetivo sea cerrar esa brecha, teniendo protagonismo en los medios, centrando y generando conversación sobre él especialmente, en el territorio digital, que es lo que después tiene efecto sobre los climas de opinión que captan las encuestas”, precisó el especialista.

Por su parte, la directora de la Corporación Latinobarómetro y MORI Chile, Marta Lagos, comentó que con este hecho “se degrada la política en general. La gente ya no sabe distinguir un actor político de otro, no los conoce por nombre, no sabe cuál es el papel que juegan”.

“Lo que se hace con eso es confirmar la sospecha de la gente, de que la política está mal”, indicó la analista.

En esta línea, Tomás Duval, analista político de la Universidad Autónoma, dijo que “Kast está desarrollando una estrategia política. Y está comenzando un ciclo electoral y, por lo tanto, después del fracaso constitucional del año recién pasado, está retomando una estrategia política que tiene un desarrollo que está en curso. Y eso implica el uso de estas terminologías, sin marcar una distancia respecto a, específicamente, la figura del Presidente de la República”.

Votos de Matthei

El doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, indicó que “el término travesti político, utilizado por José Antonio Kast para referirse al Presidente de la República, produce cierto regocijo en las bases más intensas de la derecha”.

“Y lo que está tratando de hacer José Antonio Kast es trasladar los apoyos que hoy día tiene Evelyn Matthei hacia su votación personal. Y esto se consigue muchas veces sobre la base de la polarización”, deslizó el profesional.

Detallando que “cuando el país está polarizado, los que ganan son los candidatos extremos y, por lo tanto, la jugada de José Antonio Kast es tratar de conquistar a las bases sociales de Evelyn Matthei, que hoy día son mucho más moderadas en comparación con las del candidato de la derecha más extrema”.

“Travesti político”

Esta no es la primera vez que se utiliza el término “travesti político”, puesto que en 2015, el mismo presidente Boric -cuando se encontraba en su rol de diputado- apuntó contra Francisco Vidal. Mientras que en 2005, la expresidenta Michelle Bachelet lo utilizó contra el expresidente Sebastián Piñera.

En este sentido, Duval indicó que se usa “como un recurso dialéctico para criticar a un oponente, diciéndole que no ha sido consecuente, quizás ni lógico, en sus discursos y acciones”.

En tanto, Lagos señaló que “un ministro o una dirigente nacional critique a otro dirigente nacional, no tiene nada que ver con lo que hizo Kast”, recalcando que él fue a un foro internacional, donde “había representantes de distintos países de Europa, distintos países de América Latina”.

“Y denostó a su propio país a través del Presidente de la República”, puntualizó la experta.

“Giros discursivos”

Por su parte, Moreno dijo que se ha usado este término para “hacer referencia a los giros discursivos o cambios de opinión que tienen los políticos, en determinado contexto y momento”.

“Normalmente, uno se pregunta sobre el porqué cambian de opinión los políticos y eso tiene un componente más psicológico. Más bien, la pregunta es para qué cambian de opinión, que tiene un elemento más político y, normalmente, cambian de opinión para poder justificar un hecho, generar apoyo a una idea o para construir capacidad política para enfrentar algún desafío”, argumentó el especialista.

Destacando que “estos giros discursivos son normales en los líderes políticos, porque estos desarrollan una lógica más bien adaptativa… por eso que a algunos les puede parecer extraño estos giros excesivos, estos movimientos tácticos que desarrollan los líderes políticos, pero que buscan construir apoyo, ganar espacios para sus propuestas o ideas”.

De “camaleones” a “travestis”

A juicio de Morales, el término “travesti político” se ha utilizado durante el último tiempo para ejemplificar o ilustrar a aquellas personas, en particular líderes políticos, que cambian muy rápidamente de opinión.

“En los años 90′ se les solía decir camaleones o amarillos, pero hoy día la terminología ha variado a tal nivel de calificar al adversario que cambia muy rápidamente de posición política como un travesti, lo que por cierto, contrasta con términos mucho más neutros utilizados en décadas anteriores para referirse a la misma situación, es decir, políticos que una vez en el poder pueden cambiar de opinión”, precisó el académico.