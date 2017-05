La última teoría que asegura (de nuevo) que Led Zeppelin vuelve a los escenarios

Por estos días son tres las palabras que despiertan ilusión entre los entusiastas de la música: “Any time now” (“En cualquier momento”).

Las tres se leen en el sitio web oficial de Robert Plant, el legendario vocalista de Led Zeppelin, y muchos las han interpretado como señal irremediable del regreso histórico de la banda fundamental del rock and roll.

Ocurre que Led Zeppelin suena como candidata a encabezar el próximo Desert Trip, “el festival de las leyendas”, que en octubre pasado reunió a The Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters y The Who en el desierto de Indio (California). Esto, de acuerdo a artículos de prensa que dan por realizada la negociación.

Uno de los medios agitadores de la teoría es el portal Feel Numb, quienes aseguran poseer fuentes que dan por hecho el arribo de Led Zeppelin a la cita musical. “Tengo algunas fuentes confiables en la industria diciéndome que Robert Plant ha aceptado reunir a Led Zeppelin para el Desert Trip 2017. Se rumorea que rechazaron un pago de $ 14 millones de dólares para tocar en la última edición del festival”, reza el texto.

El problema de la publicación es que descarta un dato clave. Las tres palabras, “Any time now”, bien podrían referirse al inminente nuevo disco de Robert Plant, quien desde su salida de Led Zeppelin ha impulsado una loable carrera como solista.

Justamente ha sido Plant la principal piedra de tope en los anteriores planes de reunión del grupo que fundaron Jimmy Page, John Bonham, John Paul Jones y el vocalista.

El último intento ocurrió en 2007 en el marco del concierto tributo a Ahmet Ertegün, fundador de Atlantic Records. El show quedó registrado en la cinta “Celebration Day”, que muestra íntegro el concierto. Jason Bonham, hijo del fallecido John Bonham, se hizo cargo de la batería. ¿Sucederá de nuevo?: “En cualquier momento” lo sabremos.