El amor, a lo largo de la historia, ha sido un protagonista innato de la vida del ser humano, ya sea en relaciones de pareja, amistades o familia. Y así, en diferentes culturas, como la egipcia, china, europea, y en nuestra propia Latinoamérica, el amor es una inspiración, por ejemplo, en la literatura: en la pluma de Gabriel García Márquez, o en la mitología griega.

Todos, más de una vez, hemos sentido esas mariposas del enamoramiento , pero qué le ocurre, exactamente, a nuestro cerebro. La neurología explica que el cerebro libera una serie de neurotransmisores como la adrenalina, serotonina, oxitocina o dopamina.

El reconocido laboratorio, Fisher Scientific, explica que “la atracción” sería la segunda etapa de una persona enamorada, aquí entra en juego la dopamina. Por otro lado, la Doctora y neurocientífica de la Universidad de Chicago, Stephanie Cacioppo afirma que hay beneficios mentales y físicos estar enamorados, e incluso, nos ayuda a pensar más rápido o anticipar mejor los pensamientos.

“Las pruebas empíricas que he hecho en mi laboratorio sugieren que, de muchas maneras, cuando estás enamorado eres una mejor persona”, detalló Cocioppo al medio The New York Times.

¿Existe un ingrediente para un amor duradero?

En 2004 se promulgó, en ese entonces, la controversial Ley de Divorcio. De eso, han pasado más de 20 años y según datos del Registro Civil son 733.648 matrimonios que decidieron poner fin a su vínculo legal. ¿Qué pasó? Murió la flor, como dirían Los Ángeles Negros.

Para el psicólogo y coach de padres, Dr. Jeffrey Bernstein, existe una fórmula que ayudaría a mantener “la flor”. En sus 30 años de experiencia, Bernstein relata que ha visto a innumerables parejas, llegando a la conclusión que la empatía es clave para el desarrollo de una sana y estable relación.

El psicólogo describe la empatía, en su libro Why Can´t You Read My Mind (¿Por qué no puedes leer mi mente?) como el “pegamento emocional” que une a las parejas. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar empatía en el pololeo o matrimonio? : lo primero, aconseja el experto, es saber escuchar, poner atención y reflexionar, e intentar comprender los distintos puntos de vista.

Bernstein propone a las parejas que ambos estén abiertos a recibir comentarios y adaptarse a las necesidades de cada uno. También recomienda, que se reconozcan los esfuerzos, algo así como grandes gestos y pequeñas acciones. “La empatía mejora las relaciones románticas y todas las interacciones, y para ello, se requiere de comprensión y apoyar al otro”, revela el profesional.