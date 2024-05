La creadora de contenido de TikTok, Maddie Jackson, se ha vuelto viral con un video en el que interpreta de forma divertida la canción "La Vaca" de Mala Fe en inglés. Aunque el video originalmente no buscaba ser gracioso, su peculiar estilo y traducción literal le han valido más de 23 millones de reproducciones. Maddie, quien enseñaba idiomas en la plataforma, ha sorprendido con su rápida fama en las redes sociales. Además, su cercanía con el español se remonta a su experiencia estudiando en España y a su relación con Chile, donde tiene muchos seguidores y amigos. Con planes de expandir su carrera como actriz y seguir creando contenido en español, Maddie espera "surfear la ola" del éxito que le ha traído este inesperado video viral.

Hace meses las redes sociales y especialmente TikTok se han convertido en una cuna de nuevas estrellas en varios tipos de disciplinas. Sin embargo, hay un reducido grupo que ha logrado hacerlo con contenido gracioso.

De esta manera, por estos días se ha popularizado un video viral compartido por la usuaria @maddies_mundo, cuyo nombre real es Maddie Jackson.

La joven oriunda de California, Estados Unidos, solía enseñar inglés y español en la mencionada plataforma utilizando canciones y lip sync, además de contar su propia experiencia estudiando español en España.

Sin embargo, Maddie logró el éxito en la red social a través de un video que no tenía ánimos de ser gracioso y resultó ser hilarante.

Hace apenas tres semanas, Jackson subió un video de sí misma “cantando” en inglés el tema “La Vaca” del artista dominicano Mala Fe. Un merengue con mucho ritmo, pero con una letra poco coherente.

“La vaca, mu/ La vaca, mu/ La misma vaca, mu“, repite una y otra vez en el coro el cantante. La estadounidense tomó esta canción y le dio su propio estilo, el mismo que ahora la ha hecho llegar a los 23 millones de reproducciones en la plataforma de microvideos.

El origen de “The Cow”: “Lo creé como en dos minutos”

“Nunca, nunca pensé que iba a ser un video que se iba a volver tan viral. Al final del día yo estaba en casa y ya estaba creando unos videos esa misma semana, como traducciones, traduciendo canciones del inglés, o sea del español al inglés o al revés, pero haciendo como lip sync, como que cantando, pero sin cantar en voz alta”, comenzó explicando Maddie a nuestro medio.

Y de hecho, el detrás de escena de cómo se gestó el viral “The Cow” resultó ser casi un accidente: “Yo estaba así en mi casa, tenía que irme porque iba a ver una película. (Y dije) ‘voy a grabar esto y me voy’, lo subí. O sea, lo creé en, como, dos minutos”.

“Literalmente estaba viendo la canción de karaoke en mi computadora y lo grabé, lo edité, súper fácil y me fui. Apagué el celu porque fui a ver una película y cuando salí de la película ya tenía como 10 millones de vistas o algo así“, relató.

Tras ver el impacto que estaba teniendo el registro, Maddie contó que entró en pánico: “Dije ‘Ay no, ay no, ese video no, por favor, estoy cantando mal a propósito porque es más chistoso así, traduciendo también mal a propósito, o sea, estoy traduciendo literal las palabras’, entonces dije como ‘¿qué?"”.

Aunque Maddie sabía que el video de “The Cow” tenía 15 millones de reproducciones solo 24 horas más tarde, pensó que la popularidad comenzaría a bajar con el paso de los días, pero ocurrió todo lo contrario. Sin darse cuenta había superado los 20 millones.

“Ese es el video más grande que he creado hasta ahora y es un video que grabé en dos minutos ¿Me estás? Entonces dije ‘Fuck‘(…) ¿esto va a ser el video que va a ser como mi big break, como decimos en inglés, como que el video que me ayudará con mi carrera y todo es un video cantando mal en mi casa que tuve que grabar en dos minutos?“, relató.

La cercanía de Maddie con Chile

Pero la cercanía de Maddie con el idioma español viene de hace mucho tiempo más que cuando creó el viral “The Cow”, si no que viene de su relación directa con Chile.

Si bien la joven comenzó estudiando español en Sevilla, de donde nació otro viral donde muestra las diferentes formas que hay en Latinoamérica para llamar a las bombillas, pronto el público chileno la comenzó a seguir en redes sociales.

“Encontré que los chilenos son muy amables y les gusta mucho que tú hables de ellos, que tú opines o que tú veas cosas interesantes de ellos (…) siempre me tratan con mucho amor”, comentó sobre sus fanáticos.

Pero su relación con ellos viene desde más atrás: “En el colegio tuve un amigo muy cercano que era de Chile y eso fue hace mucho tiempo. Ahora, aquí en California tengo un grupo de amigos que son casi puros chilenos, entonces conozco gente de Santiago, del Sur de Chile, o sea, tenemos un grupo muy grande aquí en Los Ángeles. Aquí hablo más español que inglés”.

“Todos son de Chile, con ellos hablo todos los días en español chileno, entonces ya como que me he acostumbrado mucho al acento, las palabras como el slang (jerga) raro de Chile”, dijo entre risas.

A partir de ello, Maddie ha adoptado el español como uno de sus idiomas diarios, lo cual se nota en su tono de voz e incluso en su capacidad de seguir el ritmo del “chileno” más rápido.

“Igual tienen sus palabras para todo, como polerón, polera, todo es diferente. Entonces tuve que como que aprender español dos veces”, dijo.

Pero el cariño de Jackson por Chile incluso trasciende a su gran gusto por las empanadas de pino, el mote con huesillo, los “cachay” diarios y la celebración de Fiestas Patrias.

“Maddies Mundo”, como es conocida en redes sociales, no solo es creadora de contenido y del viral “The Cow”, sino que también es actriz de profesión. Por ello, tiene intenciones de que el registro viral le dé el impulso de llegar más allá de las plataformas.

“Hay que surfear la ola como siempre digo. Ahora estoy haciendo puro contenido así, (pero) me encantaría hacer más actuación en español. Hoy en día hago más cosas como comerciales o de repente modelaje o un trabajo de extra, por ejemplo, pero me encantaría hacer más papeles más grandes si es posible”, contó sobre sus planes a futuro, que espera, le permitan volver al país.