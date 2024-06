El senador y hombre fuerte de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, emitió duras declaraciones en contra del actual alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien ha transparentado su intención de competir en la carrera presidencial.

El legislador insinuó que Carter habría ordenado contrataciones de personeros de su partido para allanarse el camino a una precandidatura presidencial, dando luces que podría tratarse de un acto de corrupción.

El histórico parlamentario le quitó completamente el piso a Carter ante la posibilidad de que este último se convierta en el abanderado presidencial de RN de cara a las primarias de Chile Vamos.

“¿Qué garantía puede dar un alcalde que vendió la municipalidad para pagar las imposiciones de sus trabajadores?”, preguntó Ossandón durante la última emisión del programa político Tolerancia Cero de CNN Chile.

“Es de los pocos alcaldes en Chile que ha tenido un informe de más de 20 mil millones de pesos en gastos que fueron, por lo menos, fiscalizados por la Contraloría”, continuó reprochando.

“Cuando una persona no da garantías, porque no tiene condiciones para administrar un municipio… ¿Hoy día quiere ser candidato a la presidencia?”, añadió.

Ossandón tajante: “No va a ser candidato”

Ante las intervenciones de los panelistas del programa, quienes le mencionaron, por ejemplo, que la también senadora RN, María José Gatica, había dicho que Carter podría ser el candidato del partido, Ossandón sacó la artillería pesada.

“No va a ser (candidato) de Renovación Nacional. Este es un candidato absolutamente… no es natural, es inventado“, acuñó.

En ese mismo sentido, el senador lanzó una dura acusación que tendría serios tintes de corrupción en contra del alcalde de La Florida.

Los 16 de RN

“¿No les parece extraño que hace un año y medio atrás el señor Carter contrató a 16 personas de Renovación Nacional del más alto nivel, hasta los operadores, para poder conseguirse el cupo dentro?”, inquirió.

“Vayan a ver el listado. Hay 16 personas de Renovación Nacional, un equipo completo trabajando (en la Municipalidad de La Florida) y trabajando en la interna Renovación Nacional para validarlo… y no va a ser candidato de Renovación Nacional”, advirtió.

Respondiendo a la pregunta sobre si estaba o no de acuerdo con que RN apoye a Carter en una carrera presidencial, el excandidato a La Moneda fue tajante: “No sólo no estoy de acuerdo, no lo voy a permitir (…) Yo voy a jugármela adentro por que no”.

“El partido no lo va a apoyar, si el 90% de los senadores y todos estamos en contra, pero si Carter siempre ha denostado a Renovación Nacional. Además de una cosa, insisto: esta no es una candidatura natural. Yo creo que puede ser una estrategia para ser candidato a senador”, planteó Ossandón.

En ese mismo sentido, Ossandón declaró:

“Cuando yo contrato con la plata a todos los floridanos a 16 personas para que trabajen en mi candidatura presidencial dentro de un partido….”, planteó.

“¿Está acusándolo como de corrupción, no?”, le preguntó una de las panelistas.

“Vayan a pedir el listado, pues. Vean el listado de todas las personas de Renovación Nacional que justamente ahora trabajan (en La Florida) y que son todas las que están operando adentro (del partido, en favor de Carter)”, respondió el senador.