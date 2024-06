“Como sacados de una conversación en una aplicación de citas”, así han resumido algunos internautas los mensajes enviados por el comando del exmandatario y actual candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, a su base de seguidores.

Lo cierto es que la recaudación de fondos es una preocupación importante en época de elecciones, tanto para republicanos como para demócratas. Después de la pandemia, las cifras ya no estarían subiendo como antes. Es más, se estarían reduciendo, lo que impacta directamente en las arcas de los partidos.

Es por lo anterior que desde ambos bandos recurren al envío de emails como parte de su estrategia de campaña y recaudación, una que, al parecer, se ha tornado más intensa con el correr de los meses.

Si bien para algunos pueden parecer algo subidos de tono, para la campaña del republicano la estrategia es clara: generar un sentimiento personal con la audiencia.

“La campaña de Trump se preocupa por sus seguidores y por cada estadounidense. Los partidarios del presidente Trump aprecian los mensajes que tienen un sentimiento personal, además de los mensajes que resaltan el historial de fracasos y debilidades del corrupto Joe Biden”, dijo Caroline Sunshine, subdirectora de comunicaciones de la campaña de Trump a NBC.

Por otro lado, la portavoz principal de la campaña de Biden, Sarafina Chitika, señaló que “El delincuente convicto Donald Trump está tan obsesionado con su propia derrota electoral que se ha vuelto trastornado, despotricando contra guillotinas y decapitaciones mientras excusa la violencia que vimos en nuestro Capitolio el 6 de enero y sienta las bases para más violencia si vuelve a perder”,según recogió The Hill.

“Tú eres la razón por la que me despierto cada mañana. Te amo hasta la luna y de regreso, y lo digo en serio”, se lee en un correo del 3 de mayo. Eso sí, según consignó NBC, no todos son tan ligeros. Hay otros que abordan sus problemas legales: “¿Dónde debo enviar mi foto policial?” – y sus quejas con los demócratas – “llevar a juicio a Biden” – que a menudo reflejan la parte más extrema de su retórica de campaña.

Uno de los mensajes que más controversia ha generado en las últimas semanas fue uno en el que se leía “¡SACA LA GUILLOTINA!”, algo que sus críticos no tomaron muy bien. Más adelante se puede leer: “No soy solo yo a quien quieren eliminar, ellos realmente están yendo por ustedes”.

El correo hace alusión a la comediante Kathy Griffin, quien fue investigada por el Servicio Secreto en 2017 después de que compartió en línea una foto de ella sosteniendo, lo que parecía, la cabeza cortada de Trump untada con sangre falsa.

Algunos usuarios en redes sociales tomaron la primera frase del correo como una amenaza al sector demócrata. “Completamente inaceptable. Más que irresponsable. Bruto. Desagradable. Desquiciado”, sentenció un usuario de la red social X, a propósito del mencionado email.

“Los correos electrónicos de recaudación de fondos de Trump han sido absolutamente desquiciados durante años, pero para que quede claro, este no dice ‘saquen la guillotina’ para decapitar a los demócratas, o lo que sea, implica que los demócratas quieren hacérselo a él. Lo cual no es así. Pero aún.”, es el balance que hace otro usuario.

Trump’s fundraising emails have been absolutely balls to the wall unhinged for years but to be clear this one isn’t saying “haul out the guillotine” to behead Dems or whatever, it’s implying the Dems want to do it to him. Which they don’t. But still https://t.co/zkx22Vy7DI

— Sam Clench (@SamClench) June 12, 2024