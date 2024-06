Nicole Block compartió en sus redes sociales, un video donde habla sobre las diversas situaciones de violencia física y psicológica que habría sufrido por parte de su padre.

“Felíz día abusador”, comenzó diciendo la actriz y ex participante de “Tierra Brava”, en un video publicado en su cuenta personal de Instagram.

Luego de una breve pausa, la actriz confesó haber tenido un accidente automovilístico el viernes pasado, lo que provocó que sus padres llegaran hasta su hogar.

Luego de ello, según su testimonio, contó que sufrió agresión física y psicológica de su progenitor. “Mi padre en vez de preguntar cómo estaba, comenzó con su típica violencia psicológica”, dijo Nicole.

Nicole Block habla sobre la compleja situación familiar con su padre

Para dar contextualización a sus primeras palabras y a raíz del accidente sufrido, la actriz explicó la difícil situación que presenta con su padre.

Continuó mencionando que padece dos condiciones médicas, las cuales presenta hace más de 20 años.

“Yo sufro de Trastorno Bipolar, que es genético, heredado de mi abuela que es mi referente, y lejos la persona que más admiro y quiero en la vida. También sufro de TLP o Borderline, Trastorno Límite de la Personalidad, que vendría siendo conductual”, dijo.

Nicole explicó que luego de descubrir junto a su equipo médico la causa de su condición, su padre dejó de ayudarla y no continuó aportando económicamente a su terapia.

“Mi progenitor dejó de pagarlos, porque no le convenía que todo saliera a la luz… dejándome hasta el día de hoy con una deuda de 11 millones de pesos… yo no me cambié los apellidos porque sí, lo hice porque no quería llevar los de un machista, abusador que cuando le conté los episodios de violencia vividos por mi ex, no hizo nada”, mencionó.

Luego de ello, reveló una serie de situaciones familiares de su padre y acciones realizadas por él hacia ella.

Según su testimonio, explicó que desbloqueó una serie de recuerdos desde su infancia y relató cómo se dio cuenta de las consecuencias que habrían generado las acciones de su progenitor.

“YA NO PUEDO MÁS! Prefiero de una vez x todas sacar a los muertos del closet (traumas que arrastro x años) que me han provocado múltiples intentos de suicidio, repetir el patrón aprendido con parejas tóxicas, un trastorno alimenticio que casi me lleva a la muerte y usar una máscara de “niña feliz”. He decidido abandonar esa mochila que me quita día a día las ganas de vivir…“, escribió junto a la publicación de su video.

Sumado a ello, la ex integrante de “Tierra Brava”, realizó una pausa para explicar que realizó una denuncia en Carabineros por la agresión que sufrió de su padre, luego de su accidente automovilístico. Además, mostró una fotografía que da cuenta de las diversas lesiones que presentó.

“Lo siento, pero tengo miedo y júzgame como quieras. Esta es la vida que me tocó y no soy más que esto y cada día sólo intento sobrevivir”, concluyó.