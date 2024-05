A menos de una semana de la instalación de un “portal” que conectaba en vivo a Dublin con Nueva York, la estructura fue cerrada luego de que los transeúntes la utilizaran para emitir gestos obscenos y desnudos.

Uno de los casos que se popularizó fue el de una chica que no dudó en levantar su polera frente al portal en EE.UU y mostrar sus senos a toda Europa.

Pero contrario a lo que se podría pensar, Ava Louise, logró sacar provecho de esta audaz acción. La joven de 25 años, quien se desempeña como modelo de OnlyFans, reveló que logró incrementar sus ingresos en la plataforma.

Tal como recogió el New York Post, la originaria de Nueva Jersey llegó hasta el lugar acompañada de su novio, quien trabaja con ella creando contenido para adultos.

Ahí, su pareja, quien antes de adentrarse en el mundo de OnlyFans se dedicaba a la albañilería, fue el encargado de distraer a los guardias que resguardaban el lugar para que ella pudiera “llamar la atención” al otro lado de la pantalla, según sus palabras.

“En los dos últimos días, he ganado 30.000 dólares sólo con todo este escándalo, así que ha sido increíble”, reveló. La cifra que menciona equivale a casi 27 millones de pesos chilenos.

Así mismo, la modelo de OnlyFans aumentó sus suscriptores en la plataforma a 30 mil, por lo que en total tiene 90 mil dólares hasta este miércoles, puesto que cada suscripción vale un dólar.

Por ello, la joven estima que podría llegar a los 100 mil seguidores, y por ende 100 mil dólares, en dos días más. En ese caso la cifra aumentaría aún más.

“Estoy muy orgullosa de ello, no es fácil tener éxito en (OnlyFans)”, admitió.

Pero no todo ha sido maravillas para la modelo de OnlyFans, puesto que gracias a este viral su familia se enteró de que trabajaba haciendo contenido para adultos luego de que apareciera en el diario y su hermano recibiera fotos de ella desnuda.

“Nunca les conté lo que hacía, pero mi hermano y mi familia recibieron contenidos míos en OnlyFans”, explicó.

Sumado a ello, Ava Louise contó que incluso ha recibido amenazas de muerte, pues hizo que cerrar el portal entre Dublin y Nueva York: “La gente me quiere muerta, pero a mí no me importa. He recibido amenazas de muerte durante toda mi carrera, ¿qué se le va a hacer? Si te expones en Internet, la gente te va a enviar amenazas de muerte y ese no es realmente mi problema, ni me importa”, aseguró.