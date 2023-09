Uma vaca 🐄 foi parar em cima do telhado de uma casa após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nesta semana. Um vídeo feito pela prefeitura mostra o animal “ilhado”, sem ter por onde descer após a estiagem. A cena ocorreu em Estrela, no bairro Oriental. O dono da vaca, Pedro Nelio Bauer, fez um apelo por um guincho a fim de retirar o animal do telhado. Ele foi arrastado para a parte superior da casa devido às inundações. Nesta quinta-feira (7/9), a vaca foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. #TikTokNotícias

