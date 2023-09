Si tu apellido fuese Hitler y fueras a la oficina del Registro Civil para cambiarlo, seguramente nadie te preguntaría las razones. Sin embargo un hombre en Estados Unidos no sólo prefirió quedarse con él, sino que aprendió a valorar las ventajas de compartir nombre con el infame dictador Nazi.

John Hittler es un asesor de negocios que vive junto a su familia en San José, California. Esta semana, alguien se percató de su apellido y comenzó a convertirse en un fenómeno viral en X (Twitter) llegando a ser Trending Topic (TT), a lo que el coach respondió con amabilidad, publicando algunas fotos junto a su esposa y respondiendo cada pregunta que le hicieron.

Un periodista de 404 Media se percató y lo contactó para conocer en mayor profundidad qué significaba llamarse “Hittler” en un país que perdió a casi 300.000 hombres para combatirlo.

“Siempre me ocurre lo mismo. Cuando debo presentarme lo hago como ‘John’, y cuando me preguntan mi apellido, les digo que adivinen, porque es el peor en toda la historia de la humanidad. Muchos no captan el juego así que cuando les digo, se sorprenden y me responden “¡No puede ser!”, cuenta.

“Lo irónico es que mi familia es irlandesa. Nuestros abuelos eran Sullivan, Lynch, Hunter y Hittler; y como Dios también tiene sentido del humor, claro, me tocó el último. Mis padres son de esos irlandeses testarudos y dijeron que de ninguna forma nos cambiaríamos el apellido, así que aquí estoy”, agregó.

Consultado sobre si no había pensado en cambiarse el apellido ahora, de adulto, Hittler responde que si bien le significó problemas cuando era joven, poco a poco se fue convirtiendo en ventajas.

“Los problemas se alejan a medida que pasa el tiempo desde el Holocausto. Crecí a una generación, o quizá una generación y media después del Holocausto, con niños que tuvieron ancestros, un abuelo, un tío o alguien que murió durante ese periodo. Desde luego me provocaba problemas, y me metía en peleas todo el tiempo. Pero luego comencé a darme cuenta de que tiene sus ventajas: nadie jamás olvida mi apellido. Ni siquiera necesito tarjetas de presentación. Es una especie de curiosidad. Y a medida que fui aprendiendo a no dejarme llevar por quienes me provocaban, ya ni siquiera lo consideré un problema”, detalla a la publicación.

People assume b/c of my name, that I fit into a box of sorts.

Meet my wife, who has lots in common with me. That's why we are great life partners.

We both are passionate about what we believe, love family (we have 7 kids between us) and have fun in most things we do. pic.twitter.com/UowDkVkoYK

— John Hittler (@EvokingGenius) September 6, 2023