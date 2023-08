En la cuenta del tiktoker conocido como Opak, se generó harta repercusión, ya que el joven boliviano destacó con humor una situación que le sucede de forma recurrente en el país.

Al respecto, el influencer sostuvo que vive hace 20 años en el territorio nacional, tiempo en que le ha tocado vivir de todo un poco.

En ese sentido, hizo la siguiente pregunta: “¿Quieren saber que es lo peor de ser boliviano viviendo en Chile?”, mientras la publicación en 48 horas sumó más 70 mil Me Gusta.

“No, no es que me molesten por no tener mar, ni por ser moreno, ni nada de eso. Es algo mucho peor”, bromeó a su comunidad.

“Cuando chico me hacían bullying por mi apariencia, por no tener mar. Una vez terminé hospitalizado porque grité un gol de Bolivia cuando estaba jugando contra Chile… ahora que lo pienso, me lo merecía”, afirmó.

El muchacho dijo que ocupa Instagram para hablar con sus seguidores, y ellos le responden que es boliviano.

Cabe mencionar que cada vez que manda mensajes por la red social, la comunidad le enviaba la bandera, lo que lo saturó.

“Ya sé que soy boliviano, no necesito que me lo recuerden todos los días. Ya sé que no tengo mar, pero no me lo recuerden cada vez que respiro”, finalizó.