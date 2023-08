La influencer Briana Anderson es una especialista en Jiu-Jitsu, que ha generado una ola de comentarios por enseñar el arte marcial en las redes sociales.

Ahora bien, Briana que tiene en su cuenta de Instagram cerca de 100 mil seguidores, ha conformado una auténtica comunidad debido a los diversos videos que exhibe, donde muestra el sistema de combate que nació en Brasil. Igualmente, tiene un perfil en TikTok donde se llama Brizzy Brawls.

Sobre todo Briana Anderson que se hizo muy popular desde el 2019, desde que filmó una serie de videos en los que mostró algunos de sus entrenamientos de Jiu-Jitsu, llamó la atención por su belleza que lucía con conjuntos deportivos, donde decidió abrir un perfil en TikTok para compartir sus ejercicios.

Por lo mismo, la deportista aprovecha su creciente fama para vender shorts, leggins y poleras deportivas.

La moda de crear una marca propia

En tanto, en Chile también algunas influencers desarrollan una carrera como empresaria, puesto que invierten en una marca deportiva, tal es el caso de Fran Órdenes, que tiene 450 mil seguidores en Instagram.

Para ella, es importante empoderar a las mujeres mediante la actividad física. Me interesa “ponerles un outfit, una tenida bonita y cómoda para que se sientan motivadas a las que no han empezado y a las que ya van al gimnasio. Además, es ropa muy ondera que sirve para todo el día”, señaló Órdenes a AS Chile.

“Me encanta ser un ejemplo a seguir más por temas psicológicos o superaciones personales que por algo físico o la ropa, que también es. Me gusta que me pregunten por datos de ropa o de belleza, pero es súper gratificante para mí aconsejar a personas que han perdido seres queridos y decirles que sí se puede superarlo… nunca se llega a un nivel en el que tú lo olvidas, pero siempre puedes vivir con eso a través del deporte, de la alimentación sana”, complementó al sitio.