Existen las noticias virales y está la de dos enormes pitones irrumpiendo en el cielo falso de una pieza, por lo cual -muy seguramente- el ocupante de esta no dormirá igual, por algún tiempo.

La escena, captada en video, llega directamente desde un país donde la vida silvestre es cotidiana, pero no al punto de que los humanos que ahí habitan, lo normalicen.

En Malasia, país del sudeste asiático, se suman los nutridos bosques tropicales que explican la diversidad de la fauna, además del tamaño de esta.

Por ejemplo, están las protagonistas de esta historia que le dio la vuelta al mundo, generando todo tipo de comentarios de los internautas. El miedo y el asombro, quedaron a la delantera.

Los ruidos que alertaron a una familia

En Pahang, el estado más grande de Malasia, una casa se convirtió en el escenario de una noticia mundial y viral.

Una familia hacía su vida normal, sin imaginar que todo se volvería caos, con gente entrando y saliendo de su vivienda.

Un extraño y contundente sonido en horas previas a dicha situación, eran tan sólo el inicio.

“Estaba hablando con mi hija en la otra habitación cuando escuchamos el sonido de algo cayendo del techo”. Así lo adelantó el padre de familia que acudió a la pieza para verificar de qué se trataba.

El susto, fue enorme como la causa, según consignan medios como RCN (Colombia), retomando a periódicos del país del sur asiático.

Las redes sociales fueron el motor de la viralización del acontecimiento, por partida doble, en una casa que era la guarida de dos enormes pitones, serpientes que devoran presas que son directamente proporcionales a su tamaño, según lo consignó en el pasado CNN.

Por lo anterior, el terror de la familia malaya tenía toda la razón de ser.

Dos enormes pitones en el cielo falso de una casa

Los ruidos que el padre de familia decidió atender en la pieza contigua a la que se encontraba con una de sus hijas, develó en pocos segundos una escena del terror.

“Se me puso la piel de gallina después de ver la cola. Inmediatamente, informé a los trabajadores de rescate”. En efecto, el hombre, sobrepasado por la situación, llamó a los expertos en el tema, pero sin sospechar que se trataba, no de una, sino de dos visitantes peligrosas que no fueron invitadas.

En la cuenta del usuario malayo de TikTok, @baju_skoda, se cuentan por millones las reproducciones de los 3 videos (fuente original) que captaron toda la situación ocurrida en la casa intervenida.

En el primero de los registros, se observa a uno de los elementos de bomberos, halar la cola del animal en varias ocasiones, golpeando también parte del cielo falso.

Sin embargo, dado el peso de las serpientes, la estructura cedió, desatando el pánico de los presentes al ver a las dos pitones de casi cinco metros cada una.

Dicho video ya sobrepasa los 3 millones de reproducciones y en este puede verse como los ejemplares, regresan de nuevo a su guarida, sin éxito. Las halan de tal forma que las hacen descender de su escondite.

La odisea por capturar a las dos enormes pitones

Por si no fuera monumental el susto que se llevaron habitantes de la vivienda, además de los elementos de rescate que acudieron por la emergencia, ahora, la situación debía resolverse sin que nadie saliese lastimado. Incluidas las 2 enormes pitones.

En el suelo de la vivienda procedieron a capturarlas, guardando la distancia de cada una de estas que en par, alcanzaban los 10 metros que causaron terror a los presentes.

Con la indumentaria requerida, pero por momentos insuficiente, los valientes bomberos procedieron a lazarlas. No obstante, la operación duró un largo tiempo, en concordancia con el tamaño de los objetivos a capturar.

A ratos, quieta, una de ellas parecía observar la estrategia de sus rescatistas. Su instinto las hacía actuar apacibles, pero quienes conocen su naturaleza saben que se trata de todo lo contrario a la docilidad, al sentirse amenazadas.

El segundo registro, que da cuenta de esta parte del operativo de captura, sigue generando visitas en todos los idiomas. El español no podía faltar, aún y cuando nadie entiende una palabra de la lengua malaya.

Las dos enormes pitones enjauladas

La calma para una familia malaya llegó cuando, tras una maratónica jornada, los bomberos y otros rescatistas, consiguieron enlazar e introducir en jaulas grandes a las dos enormes pitones.

Incluso al momento de que las estaban introduciendo a la armazón, una de ellas se resistía con toda su fuerza. Fue que los rescatistas actuaron con mayor cautela para evitar ser capturado por la ejemplar.

Cabe señalar que las pitones no lanzan veneno como las cobras u otras serpientes.

Sin embargo, cuando toman a una presa, la constricción que ejercen es tan poderosa que rompen todos sus huesos y engullen sin importar el tamaño de la misma.

Fue precisamente de lo que se cuidaron todo el tiempo los bomberos que acudieron a la emergencia. En el intertanto, la familia fue sacada de la vivienda y volvió a entrar para constatar los daño dejados por las visitantes indeseables.

Destrucción, terror y una casa que por fuera estaba llena de curiosos, fue el saldo. Afortunadamente ninguna víctima que lamentar. Eso fue lo importante en esta historia.

Las pitones fueron llevadas a organismos del estado, encargados de la fauna salvaje, para su posterior liberación lejos de los cielos falsos y de los humanos.

Este último y tercer video de @baju_skoda, registrando la captura, ya se acerca a las 100 millones de reproducciones. Todo un récord para esta red social, dada la conmoción a nivel internacional, causada por las imágenes.