A comienzos de esta semana, Apple publicó un innovador comercial para promocionar su nuevo iPad Pro, el cual, entre otras características, promete ser “el producto más delgado” de la firma de tecnología, según anunció Tim Cook.

Y aunque el dispositivo además contará con un chip M4, que lo podría hacer además uno de los más potentes, la forma que utilizó la empresa para reflejarlo no cayó nada bien en la opinión pública.

Con una enorme prensa hidráulica, que aplasta objetos como una trompeta, piano, cuadernos, esculturas, pinturas y varios otros elementos, la marca intentó explicar que todas estas disciplinas podían realizarse en el iPad Pro sin necesidad de más dispositivos o componentes.

Sin embargo, lejos de agradar, terminó ganándose varias críticas, pues representa lo contrario, la destrucción de los instrumentos análogos.

Uno de los que alzó la voz por el registro compartido por Tim Cook, fue el actor de “Bridget Jones”, Hugh Grant.

En su cuenta de Twitter, el artista replicó el comercial de Apple y escribió: “La destrucción de la experiencia humana. Cortesía de Silicon Valley”, dijo en referencia a la zona que es sede de varias compañías de tecnología.

The destruction of the human experience. Courtesy of Silicon Valley. https://t.co/273XB3CfnF — Hugh Grant (@HackedOffHugh) May 8, 2024

Pero el actor no fue el único en pronunciarse. Otros colegas del medio, en su mayoría escritores, también criticaron la pieza visual.

Cheo Hodari Coker, guionista de Creed II y creador de Luke Cage, afirmó que el comercial del iPad Pro era “un problema. No en el hip-hop ‘malo significa bueno’ es un problema. Pero un problema problema”.

Por su parte, el guionista de Hombres de Negro, Ed Solomon, hizo una irónica analogía del video: “¿Quién necesita la vida humana y todo lo que hace que merezca la pena vivirla? Sumérgete en este simulacro digital y entréganos tu alma. Atentamente, Apple”.

La ganadora de un Emmy, Reed Morano, quien dirigió parte de la primera temporada de The Handsmaids Tale: “Oye Tim Cook, mira alrededor, porque esta mierda es realmente psicótica“.

Hey @tim_cook READ THE ROOM, BRO. CUZ THIS SHIT IS ACTUALLY PSYCHOTIC https://t.co/emRqOcXDoP — Reed Morano, A.S.C. (@reedmorano) May 8, 2024

El comercial del iPad Pro generó tal controversia que algunos internautas incluso tomaron las imágenes y las editaron en reversa, es decir, el dispositivo se convertía en los objetos, con el fin de “mejorar” el relato.