Un hombre se hizo viral en TikTok luego de mostrar la ingeniosa técnica que usó para rescatar a un pequeño conejo de los incendios forestales que afectan al centro sur de Chile, específicamente en Galvarino en la región de la Araucanía.

En el registro se ve al usuario Jesús Vergara usar un balde con agua que tenían para apagar las llamas mientras deposita dentro de él al animal desde el cuello hacia abajo.

Cuando ya está bien mojado, lo saca del recipiente y moja su cabeza, cara y orejas en dirección a su pelaje para que el líquido no ingrese a sus oídos. Finalmente, le da de beber agua desde sus manos y procede a llevarlo a un lugar seguro.

El registro de esta ingeniosa técnica para rescatar al conejo ya acumula más de 604.8 K de reproducciones y suma varias reflexiones sobre lo voraz de los incendios: “Como sería su miedo y confianza que dejo ser manipulado”; “Los conejos silvestres son muy ariscos, cómo será la desesperación que se dejó tocar tranquilamente”; y “se ganó el cielo con eso”, fueron algunos de los comentarios.

De toparse con algún animal silvestre en los incendios forestales que afectan al país, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) recomendó: “Ante la presencia de algún animal silvestre afectado en su libre desplazamiento, con problemas físicos o afectado por un incendio forestal, comunicarse a nuestra mesa de ayuda +56 223451100 o a la oficina SAG más cercana“, consigna la entidad.

A lo que sumaron medidas básicas de acción ante el avistamiento de ejemplares: “En caso de avistamientos de animales sanos, no acercarse y dejar que se reubiquen de manera natural; No alimentar a la fauna silvestre; Los ejemplares de fauna silvestre no son mascotas, no los lleve a su domicilio“, recomendaron.