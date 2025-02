Un agente del Grupo Terna (Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional de Perú) disfrazado de un capibara de peluche, intervino a un presunto microcomercializador de droga, luego de hacerle creer que su aparición era parte de una sorpresa por San Valentín.

Los agentes se hicieron pasar por emprendedores que realizaban sorpresas por el día del amor en la zona de Nuevo Lurín, al sur de Lima. De esta manera, uno cargaba un parlante en el que sonaba música romántica, mientras que el otro iba disfrazado de capibara.

Con tales características, los efectivos disfrazados tocaron la puerta del intervenido, identificado como Yair Ernesto Solis Carrillo (48 años). Cuando el hombre se acercó lo suficiente a los oficiales, éstos lo inmovilizaron.

“Este personaje de capibara estaba a una cuadra distrayendo a las personas que estaban en ese parque. Por eso, cuando tocamos la puerta, pues nadie se imaginaba que dentro de ese disfraz estaba un terna. El intervenido abrió la puerta y creyó que, efectivamente, le estaban llevando un regalo”, explicó a RPP el coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde-Grupo Terna.

“Si no nos hubiéramos disfrazado de este personaje, no nos hubiera abierto la puerta y no hubiéramos intervenido”, añadió.

Hallazgos durante la intervención de policía vestido de Capibara

Al momento de la intervención, los agentes del Grupo Terna le decomisaron al presunto microcomercializador de droga una bolsa de polietileno color blanco, con 1.774 envoltorios de papel periódico que contendrían pasta básica de cocaína.

Asimismo, los efectivos hallaron en su poder hojas, tallos y semillas secas, que serían cannabis, con un peso aproximado de 420 gramos.

Tras ser detenido, el sujeto fue puesto a disposición de la de División de Investigación Criminal (Depincri) de Lurín.