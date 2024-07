Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Ser crítico de restaurantes puede parecer un sueño, pero la realidad es muy distinta, según Lisa Markwell, ex crítica gastronómica. En un artículo para The Telegraph, Markwell expone los desafíos, como la presión por probar platos que no le gustan, la falta de disfrute en las comidas y la competencia por reseñar rápido. Incluso Pete Wells, crítico de The New York Times, citó efectos negativos en su salud por consumir comidas ricas en grasa, sal y azúcar. La dieta desequilibrada, la soledad en las cenas y la intensa competencia son solo algunos de los aspectos negativos de esta profesión.