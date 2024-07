El comediante y actor nacional, Claudio Reyes, falleció la noche de este sábado a causa de un infarto mientras celebraba el cumpleaños de un amigo.

La información fue confirmada por T13, medio que se contactó con Cristián Menchaca, alcalde de Longaví y amigo cercano del humorista. Fue él y el hermanastro de Reyes quienes ratificaron el fallecimiento del actor.

Según se detalló, todo ocurrió mientras Claudio celebraba el cumpleaños de un amigo. El medio citado recogió que aquello tuvo lugar en Santiago.

Los detalles del repentino fallecimiento de Claudio Reyes

Menchaca, en conversación con Meganoticias, reveló que habían sido compañeros de colegio con Claudio, quien es oriundo de Longaví. “Para mí personalmente tiene un dolor doble. Primero como persona, como amigo y también como alcalde de la comuna”, expresó la autoridad.

Quien personificó a “Charly Badulaque” durante años fue declarado, incluso, como hijo ilustre de la comuna de Longaví. Por ello, Menchaca decretó duelo comunal en la zona por tres días.

“La idea es traer el cuerpo de Claudio (a Longaví) para hacerle todos los honores que corresponde a un amigo, a un vecino, porque forma parte de una historia acá en nuestro pueblo (…) llamé al administrador y le dije que haga toda la documentación que corresponda para decretar los tres días de duelo”, detalló el edil.

Patologías de base y un infarto previo

A mediados de abril del 2023, quien personificó también a el “Huaso Clemente”, ya había sufrido un episodio cardíaco. En conversación con Nicolás Larraín en “Not News“, Reyes entregó detalles del hecho.

“Cortito: el domingo 23 (de abril del 2023) tuve un infarto. Así de simple”, lanzó Reyes. “Para mala suerte de mis amigos de la izquierda, estamos vivos. Estamos vivitos, recuperándome”, añadió el comediante entre risas.

En el mismo diálogo, Claudio aseguró que su situación se había dado, en parte, por sus patologías de base:

“Tengo enfermedades de base: hipertensión, diabetes, que fue lo que influyó, según dijo el doctor”, contó.

Así, “Charly Badulaque” detalló que su infarto había ocurrido luego de una jornada de deporte: “Llegué, me bañé, me senté a almorzar y me empecé a sentir como el loli (sic). Me dolía todo. Es una cosa que no se puede explicar. Pensé que era la comida, la deje a un lado, y me voy sintiendo más mal y más mal”, relató.

“Antes de la clínica, quiero ir al baño, me paro y caigo desmayado”, continuó con su narración, apuntando que, tras colapsar, su esposa se contactó con amistades médicas de la familia, quienes le ordenaron ir de inmediato a la clínica.

Su colega y amigo, Kurt Carrera, habló durante esta jornada con CHV, donde declaró: “Estuvo un poco grave en un momento dado”, refiriéndose, probablemente, a la situación narrada previamente. “Salió adelante y estaba todo impecable, tomando sus remedios”, continuó.

“Él era una persona muy feliz, muy contagiosa. Se reía por todo, un gallo muy livianito, y… Es una pena tremenda. Una pena tremenda (se quiebra). Perdón que me emocione“, sostuvo Kurt entre lágrimas, razón por la que el canal quitó de pantalla su imagen por unos momentos.