El comediante nacional Claudio Reyes, reconocido por su personaje “Charly Badulaque”, falleció la noche de este sábado a sus 64 años.

La información fue confirmada por T13, quienes se contactaron con Cristián Menchaca, alcalde de Longaví quien era amigo del humorista. Fue él y el hermanastro de Reyes quienes ratificaron el fallecimiento a la prensa.

La causa de muerte fue un infarto, según detallaron cercanos y familiares al medio y a Meganoticias. Todo ocurrió mientras celebraba el cumpleaños de un amigo.

La repentina muerte de Claudio Reyes

En tal contexto, desde CHV, el periodista Rafael Cavada estableció un contacto con Kurt Carrera, colega y cercano amigo de Claudio Reyes debido a su carrera profesional en el humor.

“Mal estoy, Rafa. Ya me pasó con Claudio Iturra. A la misma hora me llaman y me cuentan esto, que pareciera un sueño“, partió señalando el también comediante en pantalla.

“Para mí siempre fue un tremendo actor, después fue un cantante (…) lo conozco en ‘Morandé’ como comediante y después con el tiempo, bueno, empezamos a hacer una linda amistad. Nos unía mucho el fútbol“, continuó Carrera.

Quien interpreta a “Guru Guru” se tomó también un momento para bromear a pesar de su evidente emoción: “Yo creo que lo tuvieron que llevar para arriba porque era muy bueno también. A la gente buena se la llevan muy rápido, por eso de repente hay que ser un poquito malito para no irse“.

El actor y humorista contó que se habían reunido en su casa hace muy poco con Reyes. “Él me invitó a la suya también, conocí a su familia. Tipazo. Estuvo un poco grave en un momento dado, salió adelante y estaba todo impecable, tomando sus remedios“, contó Kurt.

“Él era una persona muy feliz, muy contagiosa. Se reía por todo, un gallo muy livianito, y… Es una pena tremenda. Una pena tremenda (se quiebra). Perdón que me emocione“, sostuvo el actor, razón por la que el canal quitó de pantalla su imagen por unos momentos.

Rafael Cavada entendió la situación, por la que le dijo a Carrera que se tomara un instante sin problemas. Mientras tanto, el periodista continuó brindando detalles sobre el contexto del hecho.