La noche de este sábado murió el comediante Claudio Reyes Norambuena a sus 64 años a causa de un infarto.

La información fue confirmada por T13, quienes se contactaron con Cristián Menchaca, alcalde de Longaví. Fue él, y el hermanastro de Reyes, quienes ratificaron el fallecimiento.

La causa de muerte fue un infarto, según detallaron familiares al medio. Todo ocurrió mientras celebraba el cumpleaños de un amigo.

Claudio alcanzó notoriedad cuando en la década de los 90 ingresó al programa Jappening con Ja. Ahí creó a personajes como “El Huaso Clemente”, “Clementina” y uno de los más famosos en su carrera, “Charly Badulaque“.

Su cuerpo fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Santiago.

En abril de 2023 el humorista confesó haber sufrido un infarto. En dicha entrevista dijo que estaba enfermo del corazón. Adicionalmente tenía hipertensión y diabetes, lo que influyó en su estado de salud.

“Ese día domingo fui a hacer deportes, llegué, me bañé, me senté a almorzar y me empecé a sentir como el loli (sic). Me dolía todo. Es una cosa que no se puede explicar. Pensé que era la comida, la deje a un lado, y me voy sintiendo más mal y más mal”, relató en ese momento.

Su carrera

Fue el personaje “Charly Badulaque” quien hizo famosa la carrera de Claudio Reyes. Luego de aparecer en Jappening con Ja, también tuvo sus apariciones en el programa Morandé con Compañía.

Tuvo una corta carrera musical. Su canción “La tarde está llorando” sonó en varias radios chilenas.

Claudio también tuvo su carrera en política. En 2004-2008 fue concejal por la comuna de Puente Alto con la representación de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

El último tiempo, si bien estuvo alejado de redes sociales, apareció de vez en cuando lanzando comentarios contra otros humoristas. Lo hizo contra Diego Urrutia en su paso por Viña del Mar, y también contra Fabrizio Copano con su programa “El antídoto”.