Tal como se había anunciado previamente, la princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció públicamente este domingo en medio de la final masculina de Wimbledon.

Según detalla The Independent, esta salida implica su segunda aparición tras el anuncio de su diagnóstico de cáncer.

El mismo medio consigna que Middleton no pudo asistir a la final femenina ocurrida el sábado, pero se espera, como ya era una tradición, que presente durante esta jornada el trofeo masculino al ganador del torneo entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

La princesa de Gales llegó al partido de tenis junto a su hija, la princesa Charlotte, de 9 años. Su arribo estuvo marcado por una fuerte ovación de pie por parte del público presente.

Kate se mostró contenta. De hecho, la prensa internacional y las redes sociales destacaron su aspecto “saludable y feliz”.

Cabe mencionar que la figura de la realeza ha dejado en evidencia en ocasiones anteriores que es una gran fanática del tenis, así como también jugadora de dicho deporte.

El pasado 22 de marzo, la futura reina consorte confirmó su diagnóstico de cáncer en un conmovedor video difundido por la BBC, razón por la que ha estado alejada de la vida pública debido a su “tratamiento preventivo”.

“William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, aseveró en tal oportunidad.

“Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, añadió esa vez.

Kate Middleton received a huge applause as she took her seat in the Royal Box for the Alcaraz & Djokovic Wimbledon final.

Great to see her looking so happy & healthy.

It wouldn’t be the same without her.

💜

pic.twitter.com/QK46pHNF5z

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 14, 2024