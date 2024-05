De la calle al éxito: chilote triunfa en Finlandia con clientes desde Cannibal Corpse a Taylor Swift

Douglas Castro tiene una historia bien particular. Puede que su nombre no resuene mucho en Chile, pero en otros países, es considerado casi un genio. Tanto así, que incluso su empresa fue elegida la startup del año 2023 en Finlandia.

En palabras de Castro, hoy sus clientes van desde lo más extremo como Cannibal Corpse, a Taylor Swift.

Metalero de pequeño, oriundo de Chiloé, tomó la difícil decisión de salir del país y emprender. Así comenzó la historia de Douglas, quien hoy en día es el CEO de Neural DSP. Si eres aficionado a la música, sabes de quién estamos hablando, si no lo eres, quédate porque su relato te va a fascinar.

¿Recuerdas la historia de Chris Gardner, el empresario que partió a pulso como un corredor de bolsa en Wall Street y cuyo caso fue llevado al cine por Will Smith?. Bien, no tiene nada que ver, pero sí hay algo en lo que se parecen, las dificultades que pasaron y el ñeque que le pusieron para llegar a donde están hoy.

Su historia con Finlandia se remonta a hace 23 años, cuando, estudiando en el liceo, se ganó una beca para ser parte de un intercambio. Tenía tres opciones, Suecia, Noruega y Finlandia, siendo este último el lugar ganador donde estuvo viviendo un año.

El medio Entreprenerd, entrevistó a Douglas en Helsinki, Finlandia. Según dijo el emprendedor, es fanático del heavy metal y desde los 13 años que toca el bajo. En dicho país están casi todas sus bandas favoritas, así que cuando se le dio la oportunidad del intercambio, la decisión fue fácil.

“Fui al colegio por un año, y a mí me encantó, y cuando me volví a Chile después del año terminé la media y mi sueño siempre fue volver a Finlandia”, dijo en la entrevista.

En sus venas no solo corre la tinta de sus tatuajes, también la música, por lo que entró a estudiar electrónica gracias a la curiosidad de crear instrumentos musicales, pero tenía más ganas que habilidades para eso.

“Primero pensé en hacer instrumentos, pero jugando con eso me doy cuenta de que no, no tenía mucho talento para madera y toda la parte como arsenal de hacer instrumentos, guitarras, por ejemplo”, reconoció.

Ahora, lo que hizo más adelante fue lo que pavimentó su camino para llegar a donde está actualmente. Mezcló la música con la electrónica y las matemáticas.

Pero vamos por parte

Ya, pero no nos apuremos. Su primer paso por Finlandia fue un amor a primera visita. La diferencia cultural entre dicho país y Chile fue otro de los puntos que le hizo querer volver.

“Yo creo la cultura. La gente acá es un poco más introvertida y yo soy más introvertido también. Una cosa que me gustó mucho de acá es que en el colegio, por ejemplo, había gente de todos los estilos, por ejemplo metaleros y se vestían metaleros porque no hay uniforme acá en el colegio, ropa de calle. Gente que no sé. Tocaba música de los 70′ y se vestían como de los 70′. Están los deportistas que juegan hockey y todo el mundo se llevaba bien con todo el mundo”, enfatizó a Entreprenerd sobre qué lo enamoró de Finlandia.

Ahora, pasemos a lo que fue la creación de instrumentos. “Tenía este sonido en la mente que no existía y probé un montón de cosas con mis amigos, profes de bajo, todos tenían harto equipamiento y sí, algunas se acercaban, pero nada me daba el sonido que tenía en mi mente como bajista”, indicó.

Pero como no se rindió, y ya con los conocimientos adquiridos, creó un pedal que le entregó esa distorsión que tanto anhelaba. Una distorsión que, claramente, no existía hasta ese momento.

Según dice Douglas, hoy en día, es difícil pensar en una banda de rock, metal o incluso pop que no utilice Darkglass en el bajo.

El difícil camino para Darkglass

Douglas trabajó un año en Chile, pero renunció y se fue a Finlandia en 2009. Hacía reparaciones y pegas varias relacionadas con la música.

Inició actividades en 2010, pero el camino fue más complicado de lo que esperaba. De hecho, Douglas reconoce en la entrevista que incluso durmió en la calle.

“Cuando uno se viene tienes como dos lados. En el fondo tienes como tus sueños más grandes, que eso es lo que te motiva a emigrar y a construir, y al mismo tiempo, en el background tienes tus miedos más grandes, y lo más doloroso creo que fue ver que mis miedos más grandes se hicieron realidad, eso de estar como en la calle y comerte la basura. Son cosas que viniendo de una familia de clase media en Chile nunca estuve ni cerca de vivir. Y sí, eso fue doloroso, pero creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, si lo pudiera cambiar no lo cambiaría por nada”, relató el emprendedor.

Fue una etapa difícil, así lo reconoce donde explica que las peores pesadillas se pueden convertir en realidad, y así fue lo que le ocurrió, pero esto mismo también fue una enseñanza y le dio un temple que, asegura, no hubiese tenido si no fuera por todo lo que pasó.

Fueron cerca de un año y medio de penurias para que Darkglass comenzara a tomar vuelo. Un periodo que se repite en el relato de muchos emprendedores.

De Darkglass a Neural DSP

Como toda historia, siempre llega un momento donde el camino comienza a tomar forma, y ese fue el 2011. Seguía apretado, pero la voz sobre este sonido nuevo comenzó a correr. Por su parte, su socio, Francisco Cresb, hacía lo suyo consiguiéndose tiendas que distribuyeran el producto.

Por más de un año trabajó 14 horas al día, seis días a la semana. A mano armaba cada uno de los productos para luego enviarlo, por lo que pasó de no tener clientes ni trabajo, a tener demasiado. Como toda empresa, requirió más mano de obra y recursos para que fuera creciendo.

La venta que marcó un antes y después de Darkglass, fue la de un cliente italiano que tenía el correo de Justin Meldal-Johnsen, quien fue bajista de Nine Inch Nails y productor de grandes bandas.

“Me dijo (el cliente) ‘tengo su correo y le mostré tu pedal. Le mandé un vídeo y le gustó, ¿Quieres que te contacte?’ y yo ‘sí, obvio"”, respondió.

Claramente, no dejó pasar la oportunidad y le envió un pedal para que lo probara. Si le gustaba, lo compraría, de lo contrario, lo devolvería y “tan amigos como siempre”. Le encantó el producto.

Luego llegó Cannibal Corpse y así sucesivamente otras bandas y clientes, quienes por el boca a boca o videos de YouTube, llegaron al Darkglass.

Ya en 2016 la empresa comenzó a despegar, pero de la mano comenzó a nacer Neural DSP. Eran empresas que caminaban juntas, pero bajo el mismo alero.

“Fue super duro, super duro, porque Darkglass tenía en ese tiempo problemas de una empresa más madura, que son distribución, manufactura, problemas que son muy distintos a los de una startup de 6 meses. Es como tener un hijo adolescente y una guagua al mismo tiempo”, detalló.

El primer año, Douglas levantó Neural con sus propios ahorros, pero, tal como dice, pagar cinco o seis sueldos con tus propios ahorros se vuelve complejo. Pero de a poco comenzó a salir adelante. Mientras Darkglass seguía creciendo, Neural asomaba su nariz con el Quad Cortex y los Plugis, mezclando la digitalización de la música con una visión 20 o 30 años en el futuro. Todo con una calidad mundial.

Por primera vez en 2018 decidió levantar capital, por lo que recurrió a fondos y créditos de I+D. Las ganancias que comenzaron a generar en tan poco tiempo dieron el paso para la confianza de inversores, quienes tuvieron un excelente ojo con Douglas.

Emprendedor del año 2023

En cerca de cuatro años la pedalera (Quad Cortex) logró estar en el mercado. Actualmente, es la número 1 en Estados Unidos, lo mismo en la principal tienda de música en Europa.

El 99% de las ventas del producto se venden en el extranjero, eso quiere decir son exportados desde Finlandia. La proyección para el 2024 es de 40 millones de euros.

Hace tres años vendió Darkglass, pero el trabajo continúa con Neural DPS. Según Diario Financiero, a su lista de famosos clientes se suman Coldplay y Britney Spears.

Su trabajo ya es reconocido y el año pasado su startup fue elegida como el emprendimiento del año 2023 en Finlandia, recibiendo el premio de las manos del presidente de ese entonces, Sauli Niinistö. ¿Extraño?, no, pues su misma empresa es ejemplo del esfuerzo que le ha puesto y que hoy es reconocido a nivel mundial.

En la entrevista reitera que si tuviera que elegir a Finlandia, lo haría nuevamente. A Chile viene a ver a sus familiares, pero es en Europa donde hoy ve su futuro y la proyección de su trabajo, que tiene a las bandas y artistas más grandes del mundo bajo sus pies.

Si quieres revisar la entrevista completa a EntrepreNerd, puedes revisarla a continuación: