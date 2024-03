El conde Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, entregó una extensa entrevista con Laura Kuenssberg en Inglaterra, donde se dio tiempo para abordar lo que ocurre con la actual Princesa de Gales, Kate Middleton.

En este sentido, el socialité británico incluso se abrió a comparar lo que ocurrió con su hermana en la década de los 90 y Middleton en la actualidad.

Respecto a los rumores en torno a la esposa del Príncipe William, Spencer sostuvo: “estar más preocupado por la verdad”.

Asimismo, sentenció que el acoso que vivió Lady Di tras su divorcio con el, en ese entonces, Príncipe Carlos fue mayor que las especulaciones que rondan a Kate. “La presión fue más peligrosa”, aseveró.

Sin ir más lejos, en la instancia volvió a mostrarse crítico respecto a la labor de los medios de comunicación y fotógrafos de su país.

Famous for railing against paparazzi that hounded his sister, how does Spencer compare it to frenzy of 2024 around Kate? pic.twitter.com/5jKaznOe6G

— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) March 16, 2024