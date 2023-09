El que se supone sería el día más feliz de sus vidas, terminó en una tragedia. Esta semana, en la ciudad de Kakarosh, al norte de Irak, un incendio fatal, en medio de una boda, dejó al menos a 100 personas fallecidas y 150 heridas, según las autoridades.

En conversación con Sky News, el novio y la novia dieron sus primeras impresiones públicas de los hechos, donde ambos perdieron a más de una decena de familiares.

Sobre la tragedia, solamente Revan, el novio, pudo emitir comentarios, pues según él, su novia “no puede hablar” debido a la gravedad de los hechos. “Es cierto que estamos sentados aquí frente a ustedes vivos, pero por dentro estamos muertos. Estamos entumecidos. Estamos muertos por dentro”, declaró el joven.

Revan, de 27 años, perdió a 15 de sus familiares. “Mi tía murió. Mi hermana tenía quemaduras y su marido igual, en todo el cuerpo. Tanta gente. Y cada día escuchamos más noticias”, relató el novio.

Por su parte, la novia perdió a 10 de sus familiares, incluidos su madre y su hermano. Su padre, en tanto, se encuentra en estado de salud crítico.

El incendio comenzó el martes por la noche dentro del salón de bodas, ubicado en Qaragosh, en la provincia de Nínive, Irak. De acuerdo con Sky News, el incendio contó con 900 invitados y las llamas iniciaron aproximadamente a las 22:45 horas.

Según los videos publicados del hecho, la pareja se encontraba bailando cuando el techo comenzó a caer en llamas. Fue durante el baile, dijo Revan, que se produjo un corte de energía y cuando volvió la electricidad “vio fuego” en el techo.

Si bien los informes iniciales sugirieron que los fuegos artificiales encendidos durante el baile lento de la pareja fueron los culpables del incendio, Revan cree que el fuego de alguna manera comenzó en el techo.

“Podría ser un cortocircuito, no lo sé. Pero el fuego comenzó en el techo. Sentimos el calor… Cuando escuché el crujido miré al techo. Entonces el techo, que era todo de nailon, empezó a derretirse. Sólo tomó unos segundos”, comentó.

El padre del novio, al momento de consultar a los dueños del salón por la seguridad de los fuegos artificiales, quedó satisfecho con la respuesta: estos eran eléctricos y nada se quemaría. Por lo tanto, Raven cree que la causa no se relaciona con estos aparatos.

Asimismo, el extintor, que era uno sólo para todo el salón, no funcionó.

Tanto los funcionarios de defensa civil como los medios estatales han señalado que los materiales de construcción altamente inflamables son un posible factor que contribuyó al rápido colapso del edificio.

New video shows moment fire breaks out at wedding in Iraq, killing at least 114 people. Death toll expected to rise pic.twitter.com/IK0yEZDkEO

— BNO News (@BNONews) September 27, 2023