Un joven estadounidense que fue picado por cerca de 20 mil abejas asesinas africanas salió del coma inducido al que fue sometido debido a la gravedad de sus lesiones. El sujeto se encuentra recuperándose del ataque que casi termina con su vida.

Se trata de Austin Bellamy, de 20 años, quien fue atacado el viernes pasado por toda una colmena de abejas africanas cuando accidentalmente cortó un panal que estaba entre las ramas de un limonero que podaba.

“Cuando comenzó a cortarlos, fue cuando salieron las abejas, y trató de anclarse y no pudo. Él estaba gritando, ‘¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ayuda!’“, contó su abuela, Phyllis Edwards, a la cadena de televisión Fox19Now.

La mujer explicó que presenció el feroz ataque que sufrió su nieto mientras él estaba arriba del árbol, pero que nadie fue capaz de socorrerlo, pues ella y el tío del joven también estaban siendo atacados por los insectos. Un equipo de bomberos logró salvarlo de las picaduras.

Austin se tragó 30 de estos insectos voladores y terminó con heridas de gravedad en diferentes partes de su cuerpo. El sujeto debió ser sometido a un coma inducido y ser conectado a un ventilador mecánico mientras luchaba por su vida.

De acuerdo con el New York Post, el joven reaccionó favorablemente a los tratamientos y salió del estado crítico. Asimismo, los médicos indicaron a sus parientes que Bellamy “se recuperará por completo”.

Sus familiares iniciaron una campaña en la plataforma GoFundMe para recaudar donaciones y costear los gastos médicos relacionados con el accidente.

